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Moja zubná kefka Sonicare vydáva vysoký hluk

Ak vám nižšie uvedené pokyny nepomôžu, kontaktujte nás alebo kliknite sem a odošlite žiadosť o záruku online, aby sme vám mohli pomôcť pri získaní náhradného zariadenia. Všetky zubné kefky a ústne sprchy Sonicare sa dodávajú s 2-ročnou zárukou. 
Ak vydáva zubná kefka vysoký hluk, nižšie uvedené tipy vám môžu pomôcť problém vyriešiť.

Odporúčame, aby ste postupovali podľa krokov v poradí, aké je uvedené nižšie. Medzi jednotlivými krokmi a pred prechodom na ďalší skontrolujte, či sa problém vyriešil. Problém môžete skúsiť vyriešiť aj tak, že si pozriete nasledujúce video.

Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely: HX6500/23 , HX6600/42 , HX6600/41 . Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov  ›

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