Moja zubná kefka Sonicare vydáva vysoký hluk

Ak vám nižšie uvedené pokyny nepomôžu, kontaktujte nás alebo kliknite sem a odošlite žiadosť o záruku online, aby sme vám mohli pomôcť pri získaní náhradného zariadenia. Všetky zubné kefky a ústne sprchy Sonicare sa dodávajú s 2-ročnou zárukou. Ak vydáva zubná kefka vysoký hluk, nižšie uvedené tipy vám môžu pomôcť problém vyriešiť.
Odporúčame, aby ste postupovali podľa krokov v poradí, aké je uvedené nižšie. Medzi jednotlivými krokmi a pred prechodom na ďalší skontrolujte, či sa problém vyriešil. Problém môžete skúsiť vyriešiť aj tak, že si pozriete nasledujúce video.
Zubné kefky Sonicare používajú na čistenie zubov silné vibrácie. Hluk, ktorý vydávajú je hlasnejší ako ručná zubná kefka. Ak je to vaša prvá elektrická zubná kefka, môže chvíľu trvať, kým si na čistenie zubov elektrickou zubnou kefkou zvyknete.
Ak zubnú kefku zapnete bez kefkového nástavca, bude vydávať vyšší hluk. Vždy skontrolujte, že k zubnej kefke je pripojený kefkový nástavec.
Ak vaša zubná kefka vydáva nezvyčajne hlasný zvuk, príčinou môže byť uvoľnený kefkový nástavec. Uistite sa, že je kefkový nástavec pevne nasadený na rúčke a že sa neuvoľnil. Medzi rukoväťou a kefkovým nástavcom zostane malá medzierka, ktorá je potrebná na vibrácie.
Môže to tiež znamenať, že je opotrebovaný kefkový nástavec. Kefkový nástavec odporúčame vymieňať každé tri mesiace. Nový kefkový nástavec si môžete zakúpiť v našom online obchode.