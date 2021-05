Predstavte si, že by sa vysávanie a umývanie podlahy spojilo a vy by ste tak nemuseli obiehať celý dom dvakrát. Možno to znie ako scéna z nejakého filmu z budúcnosti, ale s produktmi Philips to možné je. Už nie je nutné používať tri rôzne zariadenia , ako sú vysávač, ručný vysávač a mop. Moderné prístroje totiž dokážu zastúpiť všetky tri tieto produkty v jednom a vďaka svojej multifunkčnosti výrazne urýchlia prácu a uľahčia život.

Skrátite si čas starostlivosti o domácnosť minimálne na polovicu. Upratovanie sa tak stane oveľa efektívnejším a vy budete mať viac času pre vás a vašu rodinu.