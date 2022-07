Každodenní hrdinovia

Zatiaľ čo mnohí z nás pracovali z domu, ľudia ako Charmae pracovali viac ako kedykoľvek predtým. Vo výrobnom závode Philips v meste Murrsville, štát Pennsylvania, Charmae pracuje na výrobnej linke, kde sa montujú, testujú a balia ventilácie Trilogy EVO. Svojej práci je mimoriadne oddaná už 14 rokov a v dôsledku globálnej pandémie musela do svojej práce investovať ešte viac. "Je to výnimočný pocit uvedomiť si, že to, čo každý deň robíme, mení životy ľudí a umožňuje im jednoduchšie dýchať", hovorí. "Som veľmi vďačná, že som mohla prispieť k zmene." Dokonca aj v týchto ťažkých časoch Charmae a jej kolegovia neúnavne a nebojácne pracujú s cieľom vyrábať, testovať a distribuovať životy zachraňujúce lekárske vybavenie pre ľudí v núdzi. Už len jej úsmev prináša na pracovisko radosť, a to robí z Charmae hrdinku.