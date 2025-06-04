Philips Evnia vám ponúka špičkovú flexibilitu pre hranie hier – stačí prepínať medzi rozlíšením 4K UHD pri 160 Hz pre pohlcujúce, krištáľovo čisté detaily a rozlíšením FHD pri 320 Hz pre odozvu na úrovni e-športu. Rýchly IPS, HDR a nízke oneskorenie vstupu zaistí presné zobrazenie každej snímky.
Prepínajte rýchlosť, nie obrazovky
Dominujte s rýchlosťou 320 Hz alebo ohúrte ostatných v rozlíšení 4K pri 160 Hz – či už vaša hra vyžaduje čokoľvek, prispôsobí sa tento monitor vašim potrebám. Duálny režim vám dá kontrolu a umožní zvoliť dokonalú rovnováhu medzi rozlíšením a obnovovacou frekvenciou: prejdite na FHD pri 320 Hz pre ultrarýchle strieľačky alebo prepnite na 4K UHD pri 160 Hz pre bohatý a pohlcujúci obraz. Vyvinuté pre hráčov, ktorí robia všetko!
