Duálne monitory Philips

Jeden monitor, dva režimy

 
Rýchlosť, alebo ostrosť? Teraz dostanete oboje
 
Philips Evnia vám ponúka špičkovú flexibilitu pre hranie hier – stačí prepínať medzi rozlíšením 4K UHD pri 160 Hz pre pohlcujúce, krištáľovo čisté detaily a rozlíšením FHD pri 320 Hz pre odozvu na úrovni e-športu. Rýchly IPS, HDR a nízke oneskorenie vstupu zaistí presné zobrazenie každej snímky.

Prepínajte rýchlosť, nie obrazovky

 
Dominujte s rýchlosťou 320 Hz alebo ohúrte ostatných v rozlíšení 4K pri 160 Hz – či už vaša hra vyžaduje čokoľvek, prispôsobí sa tento monitor vašim potrebám. Duálny režim vám dá kontrolu a umožní zvoliť dokonalú rovnováhu medzi rozlíšením a obnovovacou frekvenciou: prejdite na FHD pri 320 Hz pre ultrarýchle strieľačky alebo prepnite na 4K UHD pri 160 Hz pre bohatý a pohlcujúci obraz. Vyvinuté pre hráčov, ktorí robia všetko!

Philips Evnia Dual Resolution video banner image

Naše obľúbené

27M2N3800A image

Philips Evnia 27M2N3800A


Rozšírte svoj
herný obzor

Objavte viac >

Funkcie na dosah ruky

 

Duálny režim

 
 
Prepínajte celkom bez námahy medzi 4K UHD @160 Hz a FHD @320 Hz. Väčšia flexibilita, žiadne kompromisy.

 

Rýchly panel

IPS

 
Displej Philips Fast IPS s UltraClear 4K poskytuje ostrý obraz s presnými farbami.

 

Farby, ktoré
naozaj platia

 
Vďaka certifikácii VESA DisplayHDR™ uvidíte presne to, čo vidieť chcete: živý, realistický obraz celkom bez kompromisov.

 

Rýchla odozva 0,5 ms
Smart MBR

 
Philips Evnia s 0,5 ms Smart MBR poskytuje ostrý obraz bez rozmazania, čo je ideálne pre rýchle hry.

 

Pre všetky typy hráčov

 

Tvorca obsahu

 
160 Hz 4K. Presnosť v pohybe.

Upravujte, animujte a navrhujte s ultraplynulou obnovovacou frekvenciou 160 Hz a ohurujúcou čistotou 4K. Prinášame riešenie pre špičkové kreatívne pracovné postupy.

 

FPS Pro

 
Odozva 320 Hz. Už žiadne výhovorky.

Ovládnite každé kolo hry vďaka odozve v rádoch zlomkov sekundy a plynulému hraniu.

 

Streamer

 
Vyvážený výkon. Vždy zapnutý.

Hrajte, streamujte a četujte so stabilným výkonom a optimalizovaným multitaskingom. Vaše nastavenie = vaša šou.

 

Hráč na konzole

 
HDMI 2.1, UHD @120 Hz. Pripravené na hranie.

Nechajte sa pohltiť vizuálnym zážitkom s HDR, nízkym oneskorením vstupu a bezproblémovou kompatibilitou s konzolami novej generácie.

 

Philps Evnia Precision Center

Philips Evnia
Precision Center

 

Philips Evnia Precision Center je
ľahko použiteľný softvér navrhnutý na
optimalizáciu vášho monitora
pomocou intuitívnych ovládacích prvkov.

Objavte viac

Hľadáte niečo iné?

