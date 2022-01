Ak je akumulátorový vysávač Philips úplne vybitý, jeho nabitie potrvá približne 5 hodín.



Po nabití batérie akumulátorového vysávača Philips nie je potrebné vypnúť nabíjanie. V nabíjaní môžete pokračovať tak dlho, ako chcete, a to nebude mať žiaden negatívny vplyv na zariadenie. Typ batérie, ktorým je zariadenie vybavené, možno nabíjať neustále, pričom to nebude mať negatívny vplyv na jeho kvalitu, trvanlivosť ani celkovú životnosť.



Ak zariadenie nebudete dlhšiu dobu používať (> 1 mesiac), pred uskladnením ho nabite na 50 % (na polovicu) a odpojte ho zo siete. Zariadenie neodporúčame skladovať s vybitou batériou, pretože by to mohlo viesť k nezvratnému poškodeniu batérie.