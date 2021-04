Úplné nabitie vysávača Philips SpeedPro alebo SpeedPro Max trvá 5 hodín pri úplnom vybití.

Upozornenie: Po úplnom nabití batérie nemusíte ukončiť nabíjanie vysávača Philips SpeedPro ani SpeedPro Max. V nabíjaní môžete pokračovať tak dlho, ako chcete, a to nebude mať žiaden negatívny vplyv na zariadenie. Typ batérie v zariadení možno nabíjať nepretržite. Nezníži to jej kvalitu, výdrž ani celkovú životnosť.

Upozornenie: Ak zariadenie nebudete dlhšiu dobu používať (> 1 mesiac), pred odložením ho nabite až do 50 % (do polovice) a odpojte ho zo siete. Zariadenie neodporúčame skladovať s vybitou batériou, pretože by to mohlo viesť k nezvratnému poškodeniu batérie.