Jednoduchá/dvojitá elektrická odsávačka mlieka Philips Avent má mäkký, prispôsobivý vankúšik. Vankúšik má univerzálnu veľkosť! Je navrhnutý tak, aby sa prispôsobil veľkosti vašich bradaviek, presne ako vaše dieťa. Je vyrobený z flexibilného silikónu a vyhovuje až 99,98 %* veľkostí bradaviek (až do 30 mm)*. Tento jedinečný vankúšik zvyšuje účinnosť odsávačky prostredníctvom stimulácie bradavky, čím sa zabezpečuje rýchlejší tok mlieka.

*Podľa: (1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 April 2019, ((109 participants, Israel); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, May 1993, (20 participants (Caucasian), USA); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 participants, Australia).