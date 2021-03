Návod na zostavenie manuálnej odsávačky mlieka Philips Avent

1. Zospodu vložte biely ventil do tela odsávačky. Ventil zatlačte čo najhlbšie (obr. 1).

2. Telo odsávačky naskrutkujte na fľašu v smere hodinových ručičiek, tak aby bolo pevne pripevnené (obr. 2).

3. Vložte stopku do silikónovej membrány. Uistite sa, že je stopka úplne zatlačená (obr. 3).

4. Zvrchu vložte do tela odsávačky silikónovú membránu. Zatlačte ju prstami a skontrolujte, či membrána dosadá po celom obvode okraja tela odsávačky, aby sa zaistilo dokonalé utesnenie (obr. 4).

5. Pripevnite rukoväť na membránu so stopkou nasunutím otvoru v rukoväti na koniec stopky. Zatlačte rukoväť na telo odsávačky, kým nezacvakne na miesto (obr. 5).

6. Vložte vankúšik do tela odsávačky a presvedčte sa, či jeho okraj zakrýva telo odsávačky. Vnútornú časť vankúšika zatlačte do lievika proti línii označenej šípkou a uistite sa, že okraj vankúšika riadne utesňuje telo odsávačky po celom obvode (obr. 6).