1. Skladovanie materského mlieka: Fľašu zatvorte pomocou tesniaceho viečka a krúžka so závitom.

2. Príprava fľaše na kŕmenie dieťaťa: Do krúžka so závitom vložte cumlík na kŕmenie a takto zmontovaný krúžok so závitom naskrutkujte na fľašu. Cumlík na kŕmenie utesnite vrchnákom fľaše.

3. Čo najskôr po odsávaní rozoberte a vyčistite všetky diely, ktoré boli v kontakte s materským mliekom.

Poznámka: Pre bezpečné používanie fliaš si prečítajte návod na použitie (dodáva sa samostatne).

Varovanie: Odsaté mlieko označte dátumom a časom a okamžite zachlaďte alebo zmrazte alebo ho uchovávajte pri izbovej teplote do 25 °C (77 °F) maximálne 4 hodiny pred kŕmením dieťaťa.

Pokyny na skladovanie materského mlieka: