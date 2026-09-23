Tento produkt už nie je dostupný
226E9QSB/00
Živé a ostré detaily, návrh až za hranice
Tento štýlový monitor Brilliance poskytuje najlepšie pozeranie až za hranice. Širokouhlý displej vám umožňuje užívať si rovnako ostrú a živú kvalitu obrazu z akéhokoľvek predného uhla pozerania. Technológia Flicker-free znižuje únavu očí počas dlhého používania.
E Line
22 (uhlopriečka 21,5"/54,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Kvôli spôsobu ovládania jasu na obrazovkách s podsvietením LED si niektorí používatelia všimnú, že obrazovka bliká, čo spôsobuje únavu očí. Technológia Bez kmitania spoločnosti Philips prináša nové riešenie na reguláciu jasu a zníženie blikania na pohodlnejšie sledovanie.
„Spoločnosť Philips sa zaväzuje používať v celom sortimente svojich monitorov ekologické materiály prispievajúce k trvalo udržateľnému rozvoju. Všetky plastové diely tela, kovové časti konštrukcie a baliaci materiál využívajú 100 % recyklovateľný materiál. Na niektorých vybratých modeloch sme použili až 65 % recyklovaných plastov. Prísne dodržiavanie noriem RoHS zaisťuje výrazné zníženie alebo eliminovanie použitia toxických látok ako napríklad olovo. Obsah ortuti v monitoroch s podsvietením CCFL bol výrazne znížený a v monitoroch s podsvietením LED úplne eliminovaný.
Hodnotenie
Značka/obchodná známka „IPS“ a príslušné patenty týkajúce sa technológií patria ich príslušným vlastníkom.
Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse
Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.