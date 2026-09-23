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Tento produkt už nie je dostupný

LCD monitor

226E9QSB/01

Živé a ostré detaily, návrh až za hranice

Tento štýlový monitor Brilliance poskytuje najlepšie pozeranie až za hranice. Širokouhlý displej vám umožňuje užívať si rovnako ostrú a živú kvalitu obrazu z akéhokoľvek predného uhla pozerania. Technológia Flicker-free znižuje únavu očí počas dlhého používania.

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Živé a ostré detaily, návrh až za hranice

  • E Line

  • 22 (uhlopriečka 21,5"/54,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Technológia Bez kmitania znižuje únavu očí

Kvôli spôsobu ovládania jasu na obrazovkách s podsvietením LED si niektorí používatelia všimnú, že obrazovka bliká, čo spôsobuje únavu očí. Technológia Bez kmitania spoločnosti Philips prináša nové riešenie na reguláciu jasu a zníženie blikania na pohodlnejšie sledovanie.

Režim EasyRead prináša zážitok ako pri čítaní z papiera

Režim LowBlue pre nízke zaťaženie očí

Štúdie preukázali, že rovnako ako ultrafialové lúče, aj modré svetelné lúče s krátkou vlnovou dĺžkou z LED displejov môžu po istom čase poškodiť zrak a ovplyvniť videnie. Nastavenie režimu LowBlue vyvinutého spoločnosťou Philips využíva inteligentnú softvérovú technológiu na redukovanie škodlivého modrého svetla s krátkymi vlnami.

Technické špecifikácie

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  1. Značka/obchodná známka „IPS“ a príslušné patenty týkajúce sa technológií patria ich príslušným vlastníkom.

  2. Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse

  3. Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.