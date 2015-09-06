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Tento produkt už nie je dostupný

4000 seriesTenký LED televízor s rozlíšením Full HD

22PFH4000/88

4.1

| (32) Recenzie

Tenký LED televízor s rozlíšením Full HD

Všetko, čo potrebujete v jednom kompaktnom dizajne: Tenký LED televízor série 4000 od spoločnosti Philips s technológiou Digital Crystal Clear. Vychutnajte si jasný obraz, čistý zvuk a ďalšie funkcie ako napríklad praktické doplnkové porty USB a HDMI. Ideálna voľba pre každú miestnosť vo vašom dome.

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99,91 % ľudí, ktorí vyskúšajú Ambilight TV, ho už nikdy nechce vrátiť. 1

S technológiou Digital Crystal Clear

Tenký LED televízor s rozlíšením Full HD

  • 56 cm (22”)

  • Full HD LED TV

  • DVB-T/C

USB na prehrávanie multimédií

USB na prehrávanie multimédií

Pripojte kľúč USB, digitálny fotoaparát, prehrávač mp3 alebo iné multimediálne zariadenie k portu USB na televízore a prehrávajte fotografie, videá a hudbu pomocou jednoduchého prehľadávača obsahu priamo na obrazovke.

Kompaktný prenosný TV: navrhnutý, aby bol vždy stredobodom zábavy

Štýlový, kompaktný a ľahký. Vďaka televízoru s malou obrazovkou môžete sledovať svoje obľúbené programy v kuchyni, správy nepremeškáte, ani ak máte ešte prácu v garáži, a výsledky športového zápasu si môžete pozrieť priamo na grilovačke. Prenosný televízor bude vždy stredobodom zábavy!

Dva vstupy HDMI a funkcia Easylink pre integrované pripojenie

Vyhnite sa spleti káblov a využite na prenos obrazu aj zvuku do svojho televízora jeden HDMI kábel. Technológia HDMI prenáša signál bez kompresie, výsledkom čoho je najvyššia kvalita prenášaná zo zdroja priamo na obrazovku. V spojení s funkciou Philips Easylink vám postačí len jedno diaľkové ovládanie, pomocou ktorého môžete vykonávať väčšinu operácií vo svojom televízore, DVD, Blu-ray, koncovom prijímači káblovej televízie alebo systéme domáceho kina.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.1

z 5

32

Recenzie

1

06/09/2015

Polska

Polska

Godny polecenia

Telewizor prosty w obsłudze, duża liczba ustawień czyni go naprawdę doskonałym. Super do nie dużych pomieszczeń.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 22PFH4000 Smukły telewizor LED Full HD

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 22PFH4000 Smukły telewizor LED Full HD

06/09/2015

Polska

Polska

Godny polecenia

Telewizor prosty w obsłudze, duża liczba ustawień czyni go naprawdę doskonałym. Super do nie dużych pomieszczeń.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 22PFH4000 Smukły telewizor LED Full HD

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 22PFH4000 Smukły telewizor LED Full HD

23/01/2017

Magyarország

Magyarország

Tökéletes!

2015 novemberétől használom a tv-t. Minden tekintetben kiváló kis készülék számomra. Mondjuk csatornalista szerkesztésre nincs lehetőség, de nem is bánom.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 22PFH4000 Full HD Slim LED TV

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 22PFH4000 Full HD Slim LED TV

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu. 

  1. Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.

  2. Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.

  3. Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.

  4. (Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.