Tento produkt už nie je dostupný
22PFH4000/88
Tenký LED televízor s rozlíšením Full HD
Všetko, čo potrebujete v jednom kompaktnom dizajne: Tenký LED televízor série 4000 od spoločnosti Philips s technológiou Digital Crystal Clear. Vychutnajte si jasný obraz, čistý zvuk a ďalšie funkcie ako napríklad praktické doplnkové porty USB a HDMI. Ideálna voľba pre každú miestnosť vo vašom dome.
56 cm (22”)
Full HD LED TV
DVB-T/C
Pripojte kľúč USB, digitálny fotoaparát, prehrávač mp3 alebo iné multimediálne zariadenie k portu USB na televízore a prehrávajte fotografie, videá a hudbu pomocou jednoduchého prehľadávača obsahu priamo na obrazovke.
Štýlový, kompaktný a ľahký. Vďaka televízoru s malou obrazovkou môžete sledovať svoje obľúbené programy v kuchyni, správy nepremeškáte, ani ak máte ešte prácu v garáži, a výsledky športového zápasu si môžete pozrieť priamo na grilovačke. Prenosný televízor bude vždy stredobodom zábavy!
Vyhnite sa spleti káblov a využite na prenos obrazu aj zvuku do svojho televízora jeden HDMI kábel. Technológia HDMI prenáša signál bez kompresie, výsledkom čoho je najvyššia kvalita prenášaná zo zdroja priamo na obrazovku. V spojení s funkciou Philips Easylink vám postačí len jedno diaľkové ovládanie, pomocou ktorého môžete vykonávať väčšinu operácií vo svojom televízore, DVD, Blu-ray, koncovom prijímači káblovej televízie alebo systéme domáceho kina.
4.1
z 5
32
Recenzie
bodzka
06/09/2015
Polska
Godny polecenia
Telewizor prosty w obsłudze, duża liczba ustawień czyni go naprawdę doskonałym. Super do nie dużych pomieszczeń.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 22PFH4000 Smukły telewizor LED Full HD
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 22PFH4000 Smukły telewizor LED Full HD
Michał86
06/09/2015
Polska
Godny polecenia
Telewizor prosty w obsłudze, duża liczba ustawień czyni go naprawdę doskonałym. Super do nie dużych pomieszczeń.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 22PFH4000 Smukły telewizor LED Full HD
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 22PFH4000 Smukły telewizor LED Full HD
duhist
23/01/2017
Magyarország
Tökéletes!
2015 novemberétől használom a tv-t. Minden tekintetben kiváló kis készülék számomra. Mondjuk csatornalista szerkesztésre nincs lehetőség, de nem is bánom.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 22PFH4000 Full HD Slim LED TV
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 22PFH4000 Full HD Slim LED TV
Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu.
Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.
Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
(Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.