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Tento produkt už nie je dostupný

4000 seriesTenký LED televízor s rozlíšením Full HD

22PFK4000/12

Tenký LED televízor s rozlíšením Full HD

Všetko, čo potrebujete v jednom kompaktnom dizajne: Tenký LED televízor série 4000 od spoločnosti Philips s technológiou Digital Crystal Clear. Vychutnajte si jasný obraz, čistý zvuk a ďalšie funkcie ako napríklad praktické doplnkové porty USB a HDMI. Ideálna voľba pre každú miestnosť vo vašom dome.

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TV brand claim gold

99,91 % ľudí, ktorí vyskúšajú Ambilight TV, ho už nikdy nechce vrátiť. 1

S technológiou Digital Crystal Clear

Tenký LED televízor s rozlíšením Full HD

  • 56 cm (22”)

  • Full HD LED TV

  • DVB-T/C/S/S2

PC vstup umožňuje použiť váš televízor ako PC monitor

Používajte televízor ako monitor. Stačí ho pripojiť pomocou kábla VGA a je to!

USB na prehrávanie multimédií

USB na prehrávanie multimédií

Pripojte kľúč USB, digitálny fotoaparát, prehrávač mp3 alebo iné multimediálne zariadenie k portu USB na televízore a prehrávajte fotografie, videá a hudbu pomocou jednoduchého prehľadávača obsahu priamo na obrazovke.

Kompaktný prenosný TV: navrhnutý, aby bol vždy stredobodom zábavy

Štýlový, kompaktný a ľahký. Vďaka televízoru s malou obrazovkou môžete sledovať svoje obľúbené programy v kuchyni, správy nepremeškáte, ani ak máte ešte prácu v garáži, a výsledky športového zápasu si môžete pozrieť priamo na grilovačke. Prenosný televízor bude vždy stredobodom zábavy!

Technické špecifikácie

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Chcel by som dostávať reklamné informácie o výrobkoch, službách, udalostiach a akciách spoločnosti Philips na základe mojich preferencií a správania. Odber môžem kedykoľvek jednoducho zrušiť.

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu. 

  1. Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.

  2. Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.

  3. Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.

  4. (Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.