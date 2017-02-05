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Tento produkt už nie je dostupný

LCD monitor

237E7QDSB/00

5

| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

Živé farby, ostré detaily

Tento úžasný širokouhlý displej ponúka živé farby a ostré detaily. To všetko s dizajnom inšpirovaným eleganciou s jednoduchým a moderným vzhľadom pre ktorúkoľvek domácnosť alebo kanceláriu.

Zobraziť všetky výhody

v elegantnom prevedení

Živé farby, ostré detaily

  • E Line

  • 23" (58,4 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Ekologický displej bez obsahu ortuti

Monitory Philips s podsvietením diódami LED neobsahujú ortuť – jednu z najtoxickejších prírodných látok s neblahým vplyvom na ľudí i zvieratá. Tým dokážeme zaručiť ekologické zobrazovanie počas celej doby životnosti – od výroby až po likvidáciu.

Nízka spotreba energie šetrí výdavky na elektrinu

Technológia Bez kmitania znižuje únavu očí

Kvôli spôsobu ovládania jasu na obrazovkách s podsvietením LED si niektorí používatelia všimnú, že obrazovka bliká, čo spôsobuje únavu očí. Technológia Bez kmitania spoločnosti Philips prináša nové riešenie na reguláciu jasu a zníženie blikania na pohodlnejšie sledovanie.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

05/02/2017

România

România

Overený kupujúci

Produs f bun

Pana la aceasta data se comporta perfect..datorita tehnologiei ips are unghiuri de vizuizare f bune.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 237E7QDSB Monitor LCD

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 237E7QDSB Monitor LCD

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Tento displej Philips má certifikáciu MHL. Ak sa však vaše zariadenie nepripojí alebo nefunguje správne, pozrite si najčastejšie otázky o vašom zariadení alebo požiadajte o pomoc priamo jeho výrobcu. Kvôli pravidlám výrobcu vášho zariadenia môže byť potrebné zakúpiť si konkrétny kábel alebo adaptér MHL od tohto výrobcu, aby zariadenie fungovalo

  2. Vyžaduje voliteľné mobilné zariadenie s certifikáciou MHL a kábel MHL (nie sú súčasťou balenia). Informácie o kompatibilite vám poskytne predajca vášho zariadenia MHL.

  3. Úspora ErP v pohotovostnom režime/vypnutom stave neplatí pre funkciu nabíjania cez pripojenie MHL

  4. Úplný zoznam zariadení s podporou technológie MHL nájdete na adrese www.mhlconsortiun.org

  5. Značka/obchodná známka „AH-IPS“ a príslušné patenty týkajúce sa technológií patria ich príslušným vlastníkom.

  6. Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse