Tento produkt už nie je dostupný
237E7QDSB/00
Živé farby, ostré detaily
Tento úžasný širokouhlý displej ponúka živé farby a ostré detaily. To všetko s dizajnom inšpirovaným eleganciou s jednoduchým a moderným vzhľadom pre ktorúkoľvek domácnosť alebo kanceláriu.
E Line
23" (58,4 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Monitory Philips s podsvietením diódami LED neobsahujú ortuť – jednu z najtoxickejších prírodných látok s neblahým vplyvom na ľudí i zvieratá. Tým dokážeme zaručiť ekologické zobrazovanie počas celej doby životnosti – od výroby až po likvidáciu.
Kvôli spôsobu ovládania jasu na obrazovkách s podsvietením LED si niektorí používatelia všimnú, že obrazovka bliká, čo spôsobuje únavu očí. Technológia Bez kmitania spoločnosti Philips prináša nové riešenie na reguláciu jasu a zníženie blikania na pohodlnejšie sledovanie.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Livius2005
05/02/2017
România
Overený kupujúci
Produs f bun
Pana la aceasta data se comporta perfect..datorita tehnologiei ips are unghiuri de vizuizare f bune.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 237E7QDSB Monitor LCD
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 237E7QDSB Monitor LCD
Tento displej Philips má certifikáciu MHL. Ak sa však vaše zariadenie nepripojí alebo nefunguje správne, pozrite si najčastejšie otázky o vašom zariadení alebo požiadajte o pomoc priamo jeho výrobcu. Kvôli pravidlám výrobcu vášho zariadenia môže byť potrebné zakúpiť si konkrétny kábel alebo adaptér MHL od tohto výrobcu, aby zariadenie fungovalo
Vyžaduje voliteľné mobilné zariadenie s certifikáciou MHL a kábel MHL (nie sú súčasťou balenia). Informácie o kompatibilite vám poskytne predajca vášho zariadenia MHL.
Úspora ErP v pohotovostnom režime/vypnutom stave neplatí pre funkciu nabíjania cez pripojenie MHL
Úplný zoznam zariadení s podporou technológie MHL nájdete na adrese www.mhlconsortiun.org
Značka/obchodná známka „AH-IPS“ a príslušné patenty týkajúce sa technológií patria ich príslušným vlastníkom.
Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse