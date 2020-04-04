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Tento produkt už nie je dostupný

LCD monitor s funkciou SmartControl Lite

240V5QDSB/00

5

| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Skvelý obraz technológie LED v živých farbách

Vychutnajte si živý obraz na tomto displeji Philips. Vďaka pripojeniu HDMI a funkcii SmartControl lite je naozaj vynikajúcou voľbou!

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Skvelý obraz technológie LED v živých farbách

  • V Line

  • 24 (uhlopriečka 60,5 cm)

Bezproblémové ladenie zobrazovacieho výkonu s funkciou SmartControl Lite

SmartControl Lite je ďalšia generácia riadiaceho softvéru monitora s grafickým používateľským rozhraním s 3D ikonami. Umožňuje používateľovi jemne dolaďovať množstvo parametrov monitora, ako je farba, jas, kalibrácia obrazovky, multimédiá, správa identifikátorov a pod., pomocou myši.

SmartContrast pre bohaté detaily čiernej farby

SmartContrast pre bohaté detaily čiernej farby

SmartContrast je technológia od spoločnosti Philips, ktorá analyzuje zobrazovaný obsah, automaticky upravuje farby a ovláda intenzitu podsvietenia, aby tak dynamicky zdokonalila kontrast pre digitálny obraz a video alebo pri hraní hier, pri ktorých sa zobrazujú tmavé farebné odtiene. Keď zvolíte Ekonomický režim, kontrast sa upraví a podsvietenie jemne doladí, aby sa dosiahlo optimálne zobrazovanie bežných kancelárskych aplikácií a nižšia spotreba energie.

Kompaktný dizajn šetrí miesto

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

04/04/2020

Magyarország

Magyarország

kiváló ár/érték

Tökéletes kép, masszív talp, jó design, elfogadható menü, és van súlya.

Výhody

ár/érték

Nevýhody

nincs ilyen

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával

Dátum použitia 2018-04-04

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával

Dátum použitia 2018-04-04

07/01/2017

България

България

Overený kupujúci

Не лош IPS монитор на много добра цена

Не лош IPS монитор на много добра цена. Единственият коментар, който имам е за извивката, точно под надписа PHILIPS. Ненужен елемент, който разваля цялостното чувство от перфектния дизайн на монитора. Все пак след няколко дни човек свиква с това несъвършенство.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Značka/obchodná známka „IPS“ a príslušné patenty týkajúce sa technológií patria ich príslušným vlastníkom.

  2. Káble HDMI sa líšia v závislosti od regiónu a modelov.

  3. Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse