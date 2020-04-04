Tento produkt už nie je dostupný
240V5QDSB/00
Skvelý obraz technológie LED v živých farbách
Vychutnajte si živý obraz na tomto displeji Philips. Vďaka pripojeniu HDMI a funkcii SmartControl lite je naozaj vynikajúcou voľbou!
V Line
24 (uhlopriečka 60,5 cm)
SmartControl Lite je ďalšia generácia riadiaceho softvéru monitora s grafickým používateľským rozhraním s 3D ikonami. Umožňuje používateľovi jemne dolaďovať množstvo parametrov monitora, ako je farba, jas, kalibrácia obrazovky, multimédiá, správa identifikátorov a pod., pomocou myši.
SmartContrast je technológia od spoločnosti Philips, ktorá analyzuje zobrazovaný obsah, automaticky upravuje farby a ovláda intenzitu podsvietenia, aby tak dynamicky zdokonalila kontrast pre digitálny obraz a video alebo pri hraní hier, pri ktorých sa zobrazujú tmavé farebné odtiene. Keď zvolíte Ekonomický režim, kontrast sa upraví a podsvietenie jemne doladí, aby sa dosiahlo optimálne zobrazovanie bežných kancelárskych aplikácií a nižšia spotreba energie.
5.0
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Tea drinker
04/04/2020
Magyarország
kiváló ár/érték
Tökéletes kép, masszív talp, jó design, elfogadható menü, és van súlya.
Výhody
ár/érték
Nevýhody
nincs ilyen
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával
Dátum použitia 2018-04-04
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával
Dátum použitia 2018-04-04
nrayanov
07/01/2017
България
Overený kupujúci
Не лош IPS монитор на много добра цена
Не лош IPS монитор на много добра цена. Единственият коментар, който имам е за извивката, точно под надписа PHILIPS. Ненужен елемент, който разваля цялостното чувство от перфектния дизайн на монитора. Все пак след няколко дни човек свиква с това несъвършенство.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite
Značka/obchodná známka „IPS“ a príslušné patenty týkajúce sa technológií patria ich príslušným vlastníkom.
Káble HDMI sa líšia v závislosti od regiónu a modelov.
Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse