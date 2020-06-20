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Tento produkt už nie je dostupný

Zakrivený LCD monitor s technol. Ultra Wide-Color

328E9FJAB/00

4.2

| (5) Recenzie | 80% Odporúča tento produkt

Očarujúce farby, dokonalé pohltenie

Zažite skutočné pohltenie so zaoblenými monitormi od spoločnosti Philips. Zaoblený 32" monitor E line ponúka skutočne pohlcujúci zážitok s očarujúcou krištáľovo čistou kvalitou obrazu v rozlíšení QHD. Technológia Ultra Wide Color poskytuje takú kvalitu farieb, ktorá obrazu vdýchne život!

Zobraziť všetky výhody

s krištáľovo čistými detailmi

Očarujúce farby, dokonalé pohltenie

  • E Line

  • 32 (uhlopriečka 31,5"/80 cm)

  • 2560 x 1440 (QHD)

Hladký priebeh hier s technológiou AMD FreeSync™ bez akejkoľvek námahy

Hráči sa pri hraní zvykli stretávať so sekaním a zamŕzaním obrazu. S novým monitorom od spoločnosti Philips sú tieto problémy minulosťou. Technológia AMD FreeSync™, plynulé rýchle obnovovanie obrazu a mimoriadne rýchly čas odozvy – to všetko je zárukou plynulého výkonu bez akýchkoľvek artefaktov pri prakticky akejkoľvek rýchlosti zobrazovania snímok.

Pripojenie DisplayPort pre dokonalý obraz

Rozhranie DisplayPort slúži na prepojenie počítača a monitora v digitálnej kvalite bez akejkoľvek konverzie. Má lepšie vlastnosti ako štandardný kábel DVI, podporuje káble s dĺžkou až 15 m a prenos údajov s rýchlosťou 10,8 Gb/s. Vďaka tomuto vysokému výkonu a nulovému oneskoreniu dosiahnete najrýchlejšie zobrazovanie a obnovovacie frekvencie – to všetko robí z rozhrania DisplayPort tú najlepšiu voľbu nielen na použitie v kancelárii alebo doma, ale aj na náročné hry a filmy, úpravu videí a mnoho ďalších činností. Súčasne zaručí vzájomnú kompatibilitu zariadení prostredníctvom rôznych adaptérov.

HDMI zabezpečí univerzálne digitálne pripojenie

HDMI zabezpečí univerzálne digitálne pripojenie

Zariadenie pripravené na HDMI obsahuje všetok požadovaný hardvér, aby prijímalo vstup multimediálneho rozhrania s vysokým rozlíšením (HDMI) a vysokokvalitné signály digitálneho videa a zvuku, ktoré sa spolu vysielajú cez jeden kábel z PC alebo akéhokoľvek počtu AV zdrojov (vrátane koncových prijímačov, DVD prehrávačov, prijímačov A/V a videokamier).

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.2

z 5

5

Recenzie

80%

Odporúča tento produkt

3
1

20/06/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

monitor 32 palců

velmi dobrá kvalita obrazu ,velmi dobrý vzhled snadné ovládání

Výhody

plně funkční a snadno zapojitelný

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Dátum použitia 2020-05-20

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Dátum použitia 2020-05-20

20/05/2020

Česká republika

Česká republika

Poměr cena a výkon - neskutečný!

Chtěl jsem změnu. Chtěl jsem něco kvalitního, ale zase ne abych za to dal téměř celý měsíční plat. Philips a jejich Ulta Wide-Color byl jako první na mysli. Chtěl jsem vyzkoušet curved monitor, i když jsem z prvopočátku nevěřil, že je to v něčem lepší, než klasický plochý - nicméně výsledek mě vystřelil z "trenclí". Barvy jsou úžasné a na své vlastní oči jsem se přesvědčil, že při hraní her či sledování bijáků, obraz do jisté míry (záleží jak moc blízko u monitoru sedíte) vtahuje do děje. Velikost je skvělá a dostačující. Kvalita pixelů skvělá, a 2K rozlišení tomu dodává sladkou třešeň na konec. Jo a abych nezapomněl - úžasně tenké rámečky a antireflexní display - už žádné odlesky slunce či naštvané přítelkyně v pozadí!

Výhody

Skvělé barvy, Rozlišení 2k pro počty pixelu je skvělé, Odezva 75HZ, Zaoblení dodávající moderní feeling a vtahující do dění

Nevýhody

Velice obtížné vybalovaní z krabice, mrtvý pixel již od začátku v pravém dolním rohu, ale nijak nenarušuje obraz

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Dátum použitia 2019-04-20

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Dátum použitia 2019-04-20

16/01/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Živé barvy, úžasný zážitek z prohnutí

Hledal jsem pro hraní her prohnutý monitor s vyšším rozlišením. A tohle je za mě top v poměru cena/výkon.

Výhody

QHD, prohnutí

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Dátum použitia 2018-12-16

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Dátum použitia 2018-12-16

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Polomer oblúka zakrivenia obrazovky v mm

  2. Maximálne rozlíšenie poskytuje vstup HDMI alebo vstup DP.

  3. Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse

  4. NTSC oblasť založená na farebnom priestore CIE 1976

  5. sRGB oblasť založená na farebnom priestore CIE 1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Všetky práva vyhradené. AMD, logo šípky AMD, AMD FreeSync™ a z toho odvodené kombinácie sú ochrannými známkami spoločnosti Advanced Micro Devices, Inc. Ostatné názvy použité v tejto publikácii slúžia iba na identifikačné účely a môžu byť ochrannými známkami patriacimi príslušným spoločnostiam.

  7. Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.