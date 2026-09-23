Tento produkt už nie je dostupný
32PFH6500/88
Tenký LED televízor s rozlíšením Full HD so systémom Android
Viac ako len dobrý vzhľad: FHD TV série 6500 s výkonom systému Android. Začíname s funkciou Perfect Pixel HD Engine pre žiarivé obrázky, potom pridáme funkciu Ambilight, moderný dizajn a skutočné materiály, aby sme váš zážitok posunuli na vyššiu úroveň.
80 cm (32")
Full HD LED TV
Dvojjadr. procesor, rozšír. 8 GB pamäť
DVB-T/C
Pixel Precise HD optimalizuje kvalitu obrazu tak, aby poskytoval tok ostrých pohyblivých obrazov s krásnym kontrastom, detailmi a hĺbkou. Vychutnáte si hlbšie čierne a jasnejšie biele farby. Najživšie, najžiarivejšie farby a prirodzené, živé odtiene pleti. Ako keby ste sa nachádzali priamo v obraze.
Ovládajte všetky funkcie. Naše mimoriadne intuitívne diaľkové ovládanie obsahuje všetky praktické funkcie ako napríklad kurzorové tlačidlá, ovládanie hlasitosti alebo tlačidlá rýchlych funkcií. Keď ho obrátite, môžete využiť plnohodnotnú klávesnicu, pomocou ktorej jednoducho zadáte text v akejkoľvek situácii.
So systémom Android vo vašom televízore môžete navigovať, spúšťať aplikácie a prehrávať videá spôsobom, ktorý je super rýchly, intuitívny a zábavný. Android skvele využíva výkon dvojjadrového procesora na rýchle a jednoduché spracovanie všetkých úloh.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
Hodnotenie
Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu.
Rodičia by mali pri sledovaní obrazu v 3D dohliadať na svoje deti a uistiť sa, že u nich nedôjde k vyššie uvedeným ťažkostiam. Sledovanie obrazu v 3D sa neodporúča deťom do 6 rokov, keďže ich zrakový systém ešte nie je úplne vyvinutý.
Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
Ponuka aplikácie pre Android sa líši pre každú krajinu. Podrobnosti nájdete v najbližšom obchode Google Play Store.
Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.
Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
(Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.
Funkčnosť služby Google Cast podlieha aplikáciám Google Cast Ready a použitým zariadeniam. Bližšie informácie nájdete na stránke produktov služby Google Cast.
Aplikácia Philips TV Remote a príslušné funkcie sa líšia v závislosti od modelu televízora, operátora a krajiny, ako aj od modelu a operačného systému inteligentných zariadení. Podrobnosti nájdete na adrese: www.philips.com/TVRemoteapp.
Ponuky aplikácie Smart TV sa líšia v závislosti od modelu televízora a krajiny. Bližšie informácie nájdete na adrese: www.philips.com/smarttv.
Nahrávanie na zariadenie USB podporujú len digitálne kanály. Nahrávanie môže byť obmedzené funkciou ochrany pred kopírovaním (CI+). Môžu platiť obmedzenia pre konkrétne krajiny a kanály.
Kompatibilita závisí od certifikácie Wi-Fi Miracast pre systém Android 4.2 alebo novší. Podrobnosti nájdete v dokumentácii k vášmu zariadeniu.