VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

  • Fotografia produktu spredu
  • Fotografia diaľkového ovládania
  • Nákres strany s konektormi
  • Primárny obrázok
  • Fotografia produktu spredu
  • Fotografia diaľkového ovládania
  • Nákres strany s konektormi
  • Primárny obrázok

Tento produkt už nie je dostupný

32PFL7962D/12

4.3

| (3) Recenzie

Zobraziť všetky výhody

Integrovaný digitálny tuner pre príjem DVB-T

Integrovaný digitálny DVB-T tuner vám umožní prijímať signál digitálnej pozemnej televízie bez potreby dodatočného koncového prijímača. Vychutnajte si kvalitnú televíziu bez zbytočných komplikácií.

3 HDMI vstupy pre plné digitálne pripojenie s vysok. rozl. v 1 kábli

HDMI poskytuje nekomprimované digitálne RGB pripojenie zo zdroja na obrazovku. Odstránením prevodu na analógový signál zaisťuje dokonalý obraz. Signál bez zníženia kvality redukuje blikanie a vytvára čistejší obraz. HDMI inteligentne spája najvyššie výstupné rozlíšenie so zdrojovým zariadením. HDMI vstup je plne spätne kompatibilný s DVI zdrojmi, ale obsahuje aj digitálny zvuk. HDMI používa ochranu proti kopírovaniu HDCP. S 3 HDMI vstupmi môžete pripojiť viacero zdrojov vo vysokom rozlíšení, napr. koncový prijímač s vysokým rozlíšením a prehrávač Blu-ray. Váš TV je plne pripravený na budúcnosť vo vysokom rozlíšení.

2-kanálové aktívne svetlo Ambilight zdokonaľuje zážitok z pozerania

2-kanálové aktívne svetlo Ambilight zdokonaľuje zážitok z pozerania

Funkcia Ambilight má pôsobivý prínos na zážitok zo sledovania tým, že vytvára ambientné osvetlenie, ktoré dopĺňa farby a intenzitu osvetlenia obrazu. Vytvára novú dimenziu zážitku zo sledovania, čím vás úplne vtiahne do diania. Vytvára atmosféru, stimuluje relaxované sledovanie a zlepšuje vnímanie detailov obrazu, kontrastu a farby. Funkcia Ambilight automaticky a nezávisle prispôsobí farby podľa obsahu na obrazovke.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.3

z 5

3

Recenzie

4
2
1

08/10/2015

Polska

Polska

Overený kupujúci

Bardzo dobry obraz, super dźwięk

Jest to mój pierwszy telewizor typu LCD. Wybrałem go ze względu na Ambilight i wbudowany głośnik niskotonowy. Telewizor ma stosunkowo prostą obsługę. Dzwięk jest potężny - można urządzać dyskotekę grając tylko z głośników telewizora. Funkcja Ambilight ładnie komponuje się z obrazem i rozświetla pokój gdy jest ciemno.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 32PFL7962D Płaskie telewizory

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 32PFL7962D Płaskie telewizory

08/10/2015

Polska

Polska

Overený kupujúci

Bardzo dobry obraz, super dźwięk

Jest to mój pierwszy telewizor typu LCD. Wybrałem go ze względu na Ambilight i wbudowany głośnik niskotonowy. Telewizor ma stosunkowo prostą obsługę. Dzwięk jest potężny - można urządzać dyskotekę grając tylko z głośników telewizora. Funkcja Ambilight ładnie komponuje się z obrazem i rozświetla pokój gdy jest ciemno.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 32PFL7962D Płaskie telewizory

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 32PFL7962D Płaskie telewizory

15/05/2012

Polska

Polska

Dobry telewizor, ale kilka elementów wymaga dopracowania.

Obsługuje telewizję cyfrową, ale w standardzie nie obsługiwanym w polsce (menu do telewizji cyfrowej z innej bajki - dziwne). Posiada ambilight ale tylko po bokach. Zaobserwowałem problemy przy połączeniu telewizora do komputera przez HDMI. Kilka razy widziałem tylko kolorowe kropki na ekranie. Obserwowałem problem ze skalowaniem obrazu przy podłączeniu do komputera. Obraz bardzo źle wyglądał przy najwyższej rozdzielczości. Posiadam również dekoder telewizji satelitarnej z dyskiem twardym marki Philips. Włączenie jednocześnie telewizora i dekodera skutkuje tym że dekoder przestaje odpowiadać, zwiesza się.

Táto recenzia bola vytvorená pre 42PFL7962D Płaskie telewizory

Táto recenzia bola vytvorená pre 42PFL7962D Płaskie telewizory

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcel by som dostávať reklamné informácie o výrobkoch, službách, udalostiach a akciách spoločnosti Philips na základe mojich preferencií a správania. Odber môžem kedykoľvek jednoducho zrušiť.

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky