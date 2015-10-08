Tento produkt už nie je dostupný
32PFL7962D/12
Integrovaný digitálny DVB-T tuner vám umožní prijímať signál digitálnej pozemnej televízie bez potreby dodatočného koncového prijímača. Vychutnajte si kvalitnú televíziu bez zbytočných komplikácií.
HDMI poskytuje nekomprimované digitálne RGB pripojenie zo zdroja na obrazovku. Odstránením prevodu na analógový signál zaisťuje dokonalý obraz. Signál bez zníženia kvality redukuje blikanie a vytvára čistejší obraz. HDMI inteligentne spája najvyššie výstupné rozlíšenie so zdrojovým zariadením. HDMI vstup je plne spätne kompatibilný s DVI zdrojmi, ale obsahuje aj digitálny zvuk. HDMI používa ochranu proti kopírovaniu HDCP. S 3 HDMI vstupmi môžete pripojiť viacero zdrojov vo vysokom rozlíšení, napr. koncový prijímač s vysokým rozlíšením a prehrávač Blu-ray. Váš TV je plne pripravený na budúcnosť vo vysokom rozlíšení.
Funkcia Ambilight má pôsobivý prínos na zážitok zo sledovania tým, že vytvára ambientné osvetlenie, ktoré dopĺňa farby a intenzitu osvetlenia obrazu. Vytvára novú dimenziu zážitku zo sledovania, čím vás úplne vtiahne do diania. Vytvára atmosféru, stimuluje relaxované sledovanie a zlepšuje vnímanie detailov obrazu, kontrastu a farby. Funkcia Ambilight automaticky a nezávisle prispôsobí farby podľa obsahu na obrazovke.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
4.3
z 5
3
Recenzie
quadrus
08/10/2015
Polska
Overený kupujúci
Bardzo dobry obraz, super dźwięk
Jest to mój pierwszy telewizor typu LCD. Wybrałem go ze względu na Ambilight i wbudowany głośnik niskotonowy. Telewizor ma stosunkowo prostą obsługę. Dzwięk jest potężny - można urządzać dyskotekę grając tylko z głośników telewizora. Funkcja Ambilight ładnie komponuje się z obrazem i rozświetla pokój gdy jest ciemno.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 32PFL7962D Płaskie telewizory
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 32PFL7962D Płaskie telewizory
Andrzej61
08/10/2015
Polska
Overený kupujúci
Bardzo dobry obraz, super dźwięk
Jest to mój pierwszy telewizor typu LCD. Wybrałem go ze względu na Ambilight i wbudowany głośnik niskotonowy. Telewizor ma stosunkowo prostą obsługę. Dzwięk jest potężny - można urządzać dyskotekę grając tylko z głośników telewizora. Funkcja Ambilight ładnie komponuje się z obrazem i rozświetla pokój gdy jest ciemno.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 32PFL7962D Płaskie telewizory
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 32PFL7962D Płaskie telewizory
Philips
15/05/2012
Polska
Dobry telewizor, ale kilka elementów wymaga dopracowania.
Obsługuje telewizję cyfrową, ale w standardzie nie obsługiwanym w polsce (menu do telewizji cyfrowej z innej bajki - dziwne). Posiada ambilight ale tylko po bokach. Zaobserwowałem problemy przy połączeniu telewizora do komputera przez HDMI. Kilka razy widziałem tylko kolorowe kropki na ekranie. Obserwowałem problem ze skalowaniem obrazu przy podłączeniu do komputera. Obraz bardzo źle wyglądał przy najwyższej rozdzielczości. Posiadam również dekoder telewizji satelitarnej z dyskiem twardym marki Philips. Włączenie jednocześnie telewizora i dekodera skutkuje tym że dekoder przestaje odpowiadać, zwiesza się.
Táto recenzia bola vytvorená pre 42PFL7962D Płaskie telewizory
Táto recenzia bola vytvorená pre 42PFL7962D Płaskie telewizory