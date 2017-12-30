Tento produkt už nie je dostupný
32PFT4101/12
Ultra tenký LED televízor s rozlíšením Full HD
Oživte svoj domov štýlovým dizajnom televízora Philips série 4100 s funkciou Digital Crystal Clear. Vychutnajte si zážitok zo zábavy vďaka obrazu v rozlíšení Full HD s funkciou Perfect Motion Rate a čistému zvuku.
80 cm (32")
Full HD LED TV
DVB-T/T2/C
Picture Performance Index je kombináciou technológie zobrazenia od spoločnosti Philips a vyspelých systémov spracovania obrazu. Je zameraná na zlepšenie okom vnímateľných prvkov: ostrosti, pohybu, kontrastu a farby. Nech už budete zobrazovať obsah z akéhokoľvek zdroja, zakaždým si vychutnáte dokonale ostré obrazy s neuveriteľnými detailmi a hĺbkou, tie najhlbšie čierne, najžiarivejšie biele a najživšie, žiarivé farby, ale aj prirodzene pôsobiace tóny pokožky.
Vyhnite sa spleti káblov a využite na prenos obrazu aj zvuku do svojho televízora jeden HDMI kábel. Technológia HDMI prenáša signál bez kompresie, výsledkom čoho je najvyššia kvalita prenášaná zo zdroja priamo na obrazovku. V spojení s funkciou Philips Easylink vám postačí len jedno diaľkové ovládanie, pomocou ktorého môžete vykonávať väčšinu operácií vo svojom televízore, DVD, Blu-ray, koncovom prijímači káblovej televízie alebo systéme domáceho kina.
Na kvalite obrazu záleží. Bežné HDTV prinášajú kvalitu, no vy chcete viac. Predstavte si ostré detaily, vysoký jas, úžasný kontrast a realistické farby pre skutočne živý obraz.
4.0
z 5
42
Recenzie
praha12
30/12/2017
Česká republika
Doporučuji zatím žádný problém.
Zatím žádné problémy televize je rychlá a pracuje jak má.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 40PFT4101 Ultratenký LED televizor Full HD
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 40PFT4101 Ultratenký LED televizor Full HD
KRZYSZTOF154
01/03/2017
Polska
Overený kupujúci
ten produkt jest wspanialy
BARDZO DOBRY TELEWIZOR. JAK NA RAZIE JESTEM ZADOWOLONY Z ZAKUPU.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 32PFT4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 32PFT4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
KRZYSZTOF154
01/03/2017
Polska
Overený kupujúci
ten produkt jest wspanialy
BARDZO DOBRY TELEWIZOR. JAK NA RAZIE JESTEM ZADOWOLONY Z ZAKUPU.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 32PFT4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 32PFT4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu.
Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.
Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
(Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.