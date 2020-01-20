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Tento produkt už nie je dostupný

4500 seriesMimoriadne tenký LED televízor

32PHS4503/12

4.4

| (24) Recenzie | 95% Odporúča tento produkt

Mimoriadne tenký LED televízor

Vďaka kvalite obrazu s vysokým rozlíšením za dostupnú cenu prekoná televízor Philips 4500 všetky vaše očakávania. Jeho jednoduchý a elegantný dizajn dokonale zapadne do každej miestnosti v domácnosti.

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TV brand claim gold

99,91 % ľudí, ktorí vyskúšajú Ambilight TV, ho už nikdy nechce vrátiť. 1

s Pixel Plus HD

Mimoriadne tenký LED televízor

  • 80 cm (32")

  • Picture Performance Index 200

  • LED TV

  • Pixel Plus HD

Štíhle rafinované stojany vyžarujú ľahkosť

Nový stĺpikový stojan bol navrhnutý tak, aby vytvoril pod televízorom priestor, v ktorom by sa normálne nachádzal štandardný stojan, čím prináša intenzívnejší divácky zážitok. Je to televízor, ktorý má sebavedomý vzhľad ako z budúcnosti.

Pixel Plus HD. Ostrý obraz z akéhokoľvek zdroja.

Technológia Philips Pixel Plus HD optimalizuje kvalitu obrazu a prináša ostrý obraz s nádherným kontrastom. Či už sledujete káblovú televíziu alebo obsah z disku, môžete si vychutnať ostrejší obraz s jasnejšou bielou a hlbšou čiernou.

Televízor s technológiou LED pre obraz s neuveriteľným kontrastom

Vďaka podsvieteniu diódami LED si môžete vychutnať nízku spotrebu a elegantné štíhle línie televízora, ako aj vysoký jas, skvelý kontrast a živé farby.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.4

z 5

24

Recenzie

95%

Odporúča tento produkt

3

20/01/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Kvalita, jednoduché ovládaní

Kvalita výrobku, skvělé recenze, zajímavá cena, celková spokojenost

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4500 series 32PHS4503 Ultra Slim LED TV

Dátum použitia 2019-12-20

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4500 series 32PHS4503 Ultra Slim LED TV

Dátum použitia 2019-12-20

08/12/2019

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

fuguje

mám rád značku Phillips a všechny produkty fungují

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4500 series 32PHS4503 Ultra Slim LED TV

Dátum použitia 2018-11-08

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4500 series 32PHS4503 Ultra Slim LED TV

Dátum použitia 2018-11-08

23/07/2019

Česká republika

Česká republika

slušná TV

Složitější menu k nastavení dle svého,hledání v seznamu k nastavení vypnutí/časovače TV,jinak spokojenost.líbí se i celkově.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4500 series 32PHS4503 Ultra Slim LED TV

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4500 series 32PHS4503 Ultra Slim LED TV

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu. 

  1. Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.

  2. Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.

  3. Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.

  4. (Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.

  5. Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHs neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.