Tento produkt už nie je dostupný
32PHS4503/12
Mimoriadne tenký LED televízor
Vďaka kvalite obrazu s vysokým rozlíšením za dostupnú cenu prekoná televízor Philips 4500 všetky vaše očakávania. Jeho jednoduchý a elegantný dizajn dokonale zapadne do každej miestnosti v domácnosti.
80 cm (32")
Picture Performance Index 200
LED TV
Pixel Plus HD
Nový stĺpikový stojan bol navrhnutý tak, aby vytvoril pod televízorom priestor, v ktorom by sa normálne nachádzal štandardný stojan, čím prináša intenzívnejší divácky zážitok. Je to televízor, ktorý má sebavedomý vzhľad ako z budúcnosti.
Technológia Philips Pixel Plus HD optimalizuje kvalitu obrazu a prináša ostrý obraz s nádherným kontrastom. Či už sledujete káblovú televíziu alebo obsah z disku, môžete si vychutnať ostrejší obraz s jasnejšou bielou a hlbšou čiernou.
Vďaka podsvieteniu diódami LED si môžete vychutnať nízku spotrebu a elegantné štíhle línie televízora, ako aj vysoký jas, skvelý kontrast a živé farby.
4.4
z 5
24
Recenzie
95%
Odporúča tento produkt
Helie Turnov
20/01/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Kvalita, jednoduché ovládaní
Kvalita výrobku, skvělé recenze, zajímavá cena, celková spokojenost
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4500 series 32PHS4503 Ultra Slim LED TV
Dátum použitia 2019-12-20
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4500 series 32PHS4503 Ultra Slim LED TV
Dátum použitia 2019-12-20
08/12/2019
Česká republika
Overený kupujúci
fuguje
mám rád značku Phillips a všechny produkty fungují
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4500 series 32PHS4503 Ultra Slim LED TV
Dátum použitia 2018-11-08
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4500 series 32PHS4503 Ultra Slim LED TV
Dátum použitia 2018-11-08
jerremi
23/07/2019
Česká republika
slušná TV
Složitější menu k nastavení dle svého,hledání v seznamu k nastavení vypnutí/časovače TV,jinak spokojenost.líbí se i celkově.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4500 series 32PHS4503 Ultra Slim LED TV
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4500 series 32PHS4503 Ultra Slim LED TV
Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu.
Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.
Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
(Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.
Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHs neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.