Tento produkt už nie je dostupný
40PFH4200/88
Tenký LED televízor s rozlíšením Full HD
Ten správny televízor pre dnešok aj zajtrajšok: Tenký LED televízor série 4200 s rozlíšením Full HD od spoločnosti Philips s technológiou Digital Crystal Clear. Zažite jasný obraz, čistý zvuk a praktické doplnkové porty USB a HDMI, ktoré umocnia zážitok z televízora u vás doma.
102 cm (40")
Full HD LED TV
DVB-T/C
Rám tradičných televízorov ich obopína ako rám na fotografie. Náš výnimočne úzky rám je moderný a štíhly a vy si môžete vychutnať väčší obraz.
Televízor s modernými a prepracovanými líniami si zaslúži stojan, ktorý ho odlíši od priemeru. Preto dizajnéri televízorov v spoločnosti Philips vytvorili tento nový, jedinečný otvorený dizajn, ktorý elegantne zapadne do vášho interiéru.
Prirodzený obraz z každého zdroja vďaka technológii Digital Crystal Clear od spoločnosti Philips. Či už si chcete pozrieť obľúbenú telenovelu, správy, alebo sa s priateľmi podeliť o video – môžete si vychutnávať obraz s optimálnym kontrastom, farbou a ostrosťou.
3.3
z 5
11
Recenzie
corny1
06/01/2016
România
Overený kupujúci
acest produs este bun
functioneaza excelent imaginea este super an afara de volum cand este dat la maxim dar reglat este bine.N-am avut probleme cu el pana acum
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 40PFH4200 Full HD Slim LED TV
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 40PFH4200 Full HD Slim LED TV
BBKK
17/12/2015
България
Overený kupujúci
Този телевизор дава едно много добро съчетание между характеристики и цена.
Телевизорът е с много добра картина и цветово възпроизвеждане. Лесно се управлява. Притежава всички най-често използувани функции. Като забележка ще добавя, че няма (или не намерих в менютата) функция за преподреждане на номерата на каналите. Открих такъв начин, но това става чрез съдаване на списък с предпочитани канали тъй като там каналите се подреждат по реда, по който са записани.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 40PFH4200 Full HD тънък LED телевизор
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 40PFH4200 Full HD тънък LED телевизор
wieslaw62gdy
20/09/2016
Polska
Overený kupujúci
produkt dobrej jakosci
jakość / ostrość ,wyrazistość obrazu/ w porównaniu do podobnej klasy telewizorow niewystarczajaca
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 40PFH4200 Smukły telewizor LED Full HD
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 40PFH4200 Smukły telewizor LED Full HD
Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu.
Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.
Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
(Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.