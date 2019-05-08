Tento produkt už nie je dostupný
40PFK6560/12
Tenký LED televízor s rozlíšením Full HD so systémom Android
Viac ako len dobrý vzhľad: FHD TV série 6500 s výkonom systému Android. Začíname s funkciou Perfect Pixel HD Engine pre žiarivé obrázky, potom pridáme funkciu Ambilight, moderný dizajn a skutočné materiály, aby sme váš zážitok posunuli na vyššiu úroveň.
102 cm (40")
Full HD LED TV
Dvojjadr. procesor, rozšír. 8 GB pamäť
DVB-T/C/S/S2
Systém Android vo vašom televízore Smart TV vám umožňuje vychutnať si rýchly procesor a ľahko ovládateľné rozhranie. Predstavuje vašu bránu do sveta nekonečného obsahu: od služby Google Play™, Netflix až po internetový prehliadač a ešte oveľa viac. Disponuje prehľadnou ponukou s priamymi odkazmi na vaše obľúbené položky.
Radi sledujete filmy, ale vždy chcete len ten najlepší možný obraz. Natural Motion je naša ocenená technológia na zdokonalenie pohybu, ktorá odstraňuje chvenie a poskytne vám plynulý pohyb obrazu. Filmy sú nahrávané s rýchlosťou zobrazovania snímok 24 sn./s. Technológia PNM poskytuje štvornásobne vyšší počet snímok za sekundu na 100. Výsledkom je odstránenie chvenia, aby ste mohli sledovať len plynulý a ostrý obraz.
Moderný dizajn, ktorý sa hodí k vášmu zariadeniu. Pretože aj na vypnutý televízor by sa malo pozerať rovnako dobre ako na zapnutý.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
3.0
z 5
2
Recenzie
Andee
08/05/2019
România
Un produs excelent
Un televizor bun, cu performanța incredibila și culori și sunet extraordinare. In dimensiuni mici este excelent pentru dormitor iar in varianta 130+ cm este potrivit pentru living. Recomand cu încredere!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 6500 series 55PFK6560 LED TV Full HD subţire cu Android™
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 6500 series 55PFK6560 LED TV Full HD subţire cu Android™
PanKraken
03/07/2016
Polska
Sprzętowo - ok, programowo - tragedia
j.w. Z aktualizacji na aktualizację soft zamiast coraz lepszy to niestety coraz gorszy, psujący coraz więcej funkcji. Gdybym miał ponownie wybierać - nigdy więcej Philips/TPV.
Táto recenzia bola vytvorená pre 6500 series 55PFK6560 Smukły telewizor LED Full HD z systemem Android™
Táto recenzia bola vytvorená pre 6500 series 55PFK6560 Smukły telewizor LED Full HD z systemem Android™
Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu.
Rodičia by mali pri sledovaní obrazu v 3D dohliadať na svoje deti a uistiť sa, že u nich nedôjde k vyššie uvedeným ťažkostiam. Sledovanie obrazu v 3D sa neodporúča deťom do 6 rokov, keďže ich zrakový systém ešte nie je úplne vyvinutý.
Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
Ponuka aplikácie pre Android sa líši pre každú krajinu. Podrobnosti nájdete v najbližšom obchode Google Play Store.
Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.
Ponuka služby Cloud Gaming závisí od poskytovateľov hier.
Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
(Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.
Funkčnosť služby Google Cast podlieha aplikáciám Google Cast Ready a použitým zariadeniam. Bližšie informácie nájdete na stránke produktov služby Google Cast.
Aplikácia Philips TV Remote a príslušné funkcie sa líšia v závislosti od modelu televízora, operátora a krajiny, ako aj od modelu a operačného systému inteligentných zariadení. Podrobnosti nájdete na adrese: www.philips.com/TVRemoteapp.
Ponuky aplikácie Smart TV sa líšia v závislosti od modelu televízora a krajiny. Bližšie informácie nájdete na adrese: www.philips.com/smarttv.
Nahrávanie na zariadenie USB podporujú len digitálne kanály. Nahrávanie môže byť obmedzené funkciou ochrany pred kopírovaním (CI+). Môžu platiť obmedzenia pre konkrétne krajiny a kanály.
Kompatibilita závisí od certifikácie Wi-Fi Miracast pre systém Android 4.2 alebo novší. Podrobnosti nájdete v dokumentácii k vášmu zariadeniu.