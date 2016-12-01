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Tento produkt už nie je dostupný

4000 seriesTenký LED televízor s rozlíšením Full HD

40PFT4100/12

3.7

| (38) Recenzie

Tenký LED televízor s rozlíšením Full HD

Ten správny televízor pre dnešok aj zajtrajšok: Tenký LED televízor série 4100 s rozlíšením Full HD od spoločnosti Philips s technológiou Digital Crystal Clear. Zažite jasný obraz, čistý zvuk a praktické doplnkové porty USB a HDMI, ktoré umocnia zážitok z televízora u vás doma.

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99,91 % ľudí, ktorí vyskúšajú Ambilight TV, ho už nikdy nechce vrátiť. 1

S technológiou Digital Crystal Clear

Tenký LED televízor s rozlíšením Full HD

  • 102 cm (40")

  • Full HD LED TV

  • DVB-T/T2/C

Výnimočne úzky rám prináša obraz, ktorý si zamilujete

Výnimočne úzky rám prináša obraz, ktorý si zamilujete

Rám tradičných televízorov ich obopína ako rám na fotografie. Náš výnimočne úzky rám je moderný a štíhly a vy si môžete vychutnať väčší obraz.

Náš dizajn stojana vytvára ľahký plávajúci efekt

Televízor s modernými a prepracovanými líniami si zaslúži stojan, ktorý ho odlíši od priemeru. Preto dizajnéri televízorov v spoločnosti Philips vytvorili tento nový, jedinečný otvorený dizajn, ktorý elegantne zapadne do vášho interiéru.

Digital Crystal Clear: presnosť, o ktorú sa budete chcieť podeliť

Prirodzený obraz z každého zdroja vďaka technológii Digital Crystal Clear od spoločnosti Philips. Či už si chcete pozrieť obľúbenú telenovelu, správy, alebo sa s priateľmi podeliť o video – môžete si vychutnávať obraz s optimálnym kontrastom, farbou a ostrosťou.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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3.7

z 5

38

Recenzie

01/12/2016

Česká republika

Česká republika

Tento produkt má vynikající vlastnosti.

Tento produkt má vynikající vlastnosti za super cenu

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 32PFT4100 Tenký LED televizor Full HD

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 32PFT4100 Tenký LED televizor Full HD

15/07/2016

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Mohu doporučit, spokojennost.

V poměru cena výkon a užitek je tato televize výborná.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 32PFT4100 Tenký LED televizor Full HD

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 32PFT4100 Tenký LED televizor Full HD

19/12/2015

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Velká spokojenost s tímto LED televizorem

TV má velmi kvalitní zvuk i obraz. Velmi jednoduché menu a tím i ovládání. TV spluňuje vše co zákazník potřebuje kvalitu a vybavenost televizoru.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 48PFT4100 Tenký LED televizor Full HD

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 48PFT4100 Tenký LED televizor Full HD

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu. 

  1. Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.

  2. Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.

  3. Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.

  4. (Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.