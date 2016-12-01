Tento produkt už nie je dostupný
40PFT4100/12
Tenký LED televízor s rozlíšením Full HD
Ten správny televízor pre dnešok aj zajtrajšok: Tenký LED televízor série 4100 s rozlíšením Full HD od spoločnosti Philips s technológiou Digital Crystal Clear. Zažite jasný obraz, čistý zvuk a praktické doplnkové porty USB a HDMI, ktoré umocnia zážitok z televízora u vás doma.
102 cm (40")
Full HD LED TV
DVB-T/T2/C
Rám tradičných televízorov ich obopína ako rám na fotografie. Náš výnimočne úzky rám je moderný a štíhly a vy si môžete vychutnať väčší obraz.
Televízor s modernými a prepracovanými líniami si zaslúži stojan, ktorý ho odlíši od priemeru. Preto dizajnéri televízorov v spoločnosti Philips vytvorili tento nový, jedinečný otvorený dizajn, ktorý elegantne zapadne do vášho interiéru.
Prirodzený obraz z každého zdroja vďaka technológii Digital Crystal Clear od spoločnosti Philips. Či už si chcete pozrieť obľúbenú telenovelu, správy, alebo sa s priateľmi podeliť o video – môžete si vychutnávať obraz s optimálnym kontrastom, farbou a ostrosťou.
3.7
z 5
38
Recenzie
Ondy
01/12/2016
Česká republika
Tento produkt má vynikající vlastnosti.
Tento produkt má vynikající vlastnosti za super cenu
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 32PFT4100 Tenký LED televizor Full HD
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 32PFT4100 Tenký LED televizor Full HD
Bára
15/07/2016
Česká republika
Overený kupujúci
Mohu doporučit, spokojennost.
V poměru cena výkon a užitek je tato televize výborná.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 32PFT4100 Tenký LED televizor Full HD
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 32PFT4100 Tenký LED televizor Full HD
JáTyMy
19/12/2015
Česká republika
Overený kupujúci
Velká spokojenost s tímto LED televizorem
TV má velmi kvalitní zvuk i obraz. Velmi jednoduché menu a tím i ovládání. TV spluňuje vše co zákazník potřebuje kvalitu a vybavenost televizoru.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 48PFT4100 Tenký LED televizor Full HD
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 48PFT4100 Tenký LED televizor Full HD
Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu.
Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.
Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
(Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.