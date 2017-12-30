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Tento produkt už nie je dostupný

4000 seriesUltra tenký LED televízor s rozlíšením Full HD

40PFT4101/12

4

| (42) Recenzie

Tenký LED televízor s rozlíšením Full HD

Oživte svoj domov štýlovým dizajnom televízora Philips série 4100 s funkciou Digital Crystal Clear. Vychutnajte si zážitok zo zábavy vďaka obrazu v rozlíšení Full HD s funkciou Perfect Motion Rate a čistému zvuku.

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99,91 % ľudí, ktorí vyskúšajú Ambilight TV, ho už nikdy nechce vrátiť. 1

S technológiou Digital Crystal Clear

Tenký LED televízor s rozlíšením Full HD

  • 102 cm (40")

  • Full HD LED TV

  • DVB-T/T2/C

Ultra štíhle línie pre zdokonalený profil

Ultra štíhle línie pre zdokonalený profil

Elegantná. Prelomová. Ušľachtilá. Precízna. Taká je silueta ultra tenkých televízorov Philips. Záujem, ktorý tento štíhly kúsok vzbudí, určite nikoho neprekvapí, hlavne vďaka sofistikovanosti, ktorú vnesie aj do vašej domácnosti.

USB na prehrávanie multimédií

USB na prehrávanie multimédií

Pripojte kľúč USB, digitálny fotoaparát, prehrávač mp3 alebo iné multimediálne zariadenie k portu USB na televízore a prehrávajte fotografie, videá a hudbu pomocou jednoduchého prehľadávača obsahu priamo na obrazovke.

Stojan tenký ako žiletka, v čiernej farbe

Tmavý, záhadný a neuveriteľne silný. Čierny stojan Philips tenký ako žiletka posúva váš televízor na novú úroveň. Pevná konštrukcia s mimoriadne štíhlym dizajnom znásobuje eleganciu a štýl vášho nového televízora. A nový pôsobivý postoj vyvoláva otázky, ako môže byť niečo také malé také funkčné.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.0

z 5

42

Recenzie

30/12/2017

Česká republika

Česká republika

Doporučuji zatím žádný problém.

Zatím žádné problémy televize je rychlá a pracuje jak má.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 40PFT4101 Ultratenký LED televizor Full HD

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 40PFT4101 Ultratenký LED televizor Full HD

01/03/2017

Polska

Polska

Overený kupujúci

ten produkt jest wspanialy

BARDZO DOBRY TELEWIZOR. JAK NA RAZIE JESTEM ZADOWOLONY Z ZAKUPU.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 32PFT4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 32PFT4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

01/03/2017

Polska

Polska

Overený kupujúci

ten produkt jest wspanialy

BARDZO DOBRY TELEWIZOR. JAK NA RAZIE JESTEM ZADOWOLONY Z ZAKUPU.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 32PFT4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 32PFT4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu. 

  1. Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.

  2. Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.

  3. Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.

  4. (Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.