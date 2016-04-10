Tento produkt už nie je dostupný
40PFT6510/12
Tenký LED televízor s rozlíšením Full HD so systémom Android
Viac ako len dobrý vzhľad: FHD TV série 6500 s výkonom systému Android. Začíname s funkciou Perfect Pixel HD Engine pre žiarivé obrázky, potom pridáme funkciu Ambilight, moderný dizajn a skutočné materiály, aby sme váš zážitok posunuli na vyššiu úroveň.
102 cm (40")
Full HD LED TV
Dvojjadr. procesor, rozšír. 8 GB pamäť
DVB-T/T2/C
So systémom Android vo vašom televízore môžete navigovať, spúšťať aplikácie a prehrávať videá spôsobom, ktorý je super rýchly, intuitívny a zábavný. Android skvele využíva výkon dvojjadrového procesora na rýchle a jednoduché spracovanie všetkých úloh.
Systém Android vo vašom televízore Smart TV vám umožňuje vychutnať si rýchly procesor a ľahko ovládateľné rozhranie. Predstavuje vašu bránu do sveta nekonečného obsahu: od služby Google Play™, Netflix až po internetový prehliadač a ešte oveľa viac. Disponuje prehľadnou ponukou s priamymi odkazmi na vaše obľúbené položky.
Radi sledujete filmy, ale vždy chcete len ten najlepší možný obraz. Natural Motion je naša ocenená technológia na zdokonalenie pohybu, ktorá odstraňuje chvenie a poskytne vám plynulý pohyb obrazu. Filmy sú nahrávané s rýchlosťou zobrazovania snímok 24 sn./s. Technológia PNM poskytuje štvornásobne vyšší počet snímok za sekundu na 100. Výsledkom je odstránenie chvenia, aby ste mohli sledovať len plynulý a ostrý obraz.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
2.6
z 5
26
Recenzie
Peter
10/04/2016
Česká republika
cena a vykon super
Cena a vykon super - proc kupovat 4K. A mimochodem 4K nema jeste vyreseny rychli prepis obrazu i kdyz uz ma 200 MHZ obratovku. Ja jsem moc spokojen.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 6500 series 50PFT6510 Tenký LED televizor Full HD se systémem Android™
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 6500 series 50PFT6510 Tenký LED televizor Full HD se systémem Android™
Felipe
20/12/2016
Slovenija
Odlično
Dela kot singerica,slika kristalno čista zvok odličen,internet wifi deluje tekoče.Tv nudi ogromno funkcij.Vreden vsakega centa.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 6500 series 40PFT6510 Full HD Slim LED TV powered by Android™
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 6500 series 40PFT6510 Full HD Slim LED TV powered by Android™
dseverdi
21/01/2016
Hrvatska
Vrhunski full HD televizor
Ukoliko želite vrhunski full HD televizor, ovaj je svakako preporuka. Omjer cijene i onog što dobijete je odličan. Po meni Ambilight daje posebnu dimenziju ovom televizoru, pgotovo ako se odlučite staviti ga na zid :-)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 6500 series 40PFT6510 Tanki Full HD LED televizor sa sustavom Android™
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 6500 series 40PFT6510 Tanki Full HD LED televizor sa sustavom Android™
Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu.
Rodičia by mali pri sledovaní obrazu v 3D dohliadať na svoje deti a uistiť sa, že u nich nedôjde k vyššie uvedeným ťažkostiam. Sledovanie obrazu v 3D sa neodporúča deťom do 6 rokov, keďže ich zrakový systém ešte nie je úplne vyvinutý.
Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
Ponuka aplikácie pre Android sa líši pre každú krajinu. Podrobnosti nájdete v najbližšom obchode Google Play Store.
Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.
Ponuka služby Cloud Gaming závisí od poskytovateľov hier.
Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
(Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.
Funkčnosť služby Google Cast podlieha aplikáciám Google Cast Ready a použitým zariadeniam. Bližšie informácie nájdete na stránke produktov služby Google Cast.
Aplikácia Philips TV Remote a príslušné funkcie sa líšia v závislosti od modelu televízora, operátora a krajiny, ako aj od modelu a operačného systému inteligentných zariadení. Podrobnosti nájdete na adrese: www.philips.com/TVRemoteapp.
Ponuky aplikácie Smart TV sa líšia v závislosti od modelu televízora a krajiny. Bližšie informácie nájdete na adrese: www.philips.com/smarttv.
Nahrávanie na zariadenie USB podporujú len digitálne kanály. Nahrávanie môže byť obmedzené funkciou ochrany pred kopírovaním (CI+). Môžu platiť obmedzenia pre konkrétne krajiny a kanály.