Tenký atraktívny vzhľad

Hľadáte televízor, ktorý sa hodí do vašej izby? Tento inteligentný televízor s rozlíšením 4K je na to skvelý! Prakticky bezrámová obrazovka zapadne v podstate do každého typu interiéru. A tenké nožičky zároveň vzbudia dojem, že obrazovka sa vznáša nad televíznou zostavou alebo stolom.