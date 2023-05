Televízor Full HD s funkciou Pixel Plus HD pre lepšie detaily a čistotu obrazu

Pixel Plus HD prináša jedinečné spojenie špičkovej ostrosti, prirodzených detailov, živých farieb a plynulého prirodzeného pohybu na všetkých zdrojoch HD rozlíšenia, bežných TV signáloch a multimediálnom obsahu pre displeje s vysokým rozlíšením. Nedokonalosti obrazu a šum sa vo všetkých zdrojoch od multimédií až po TV so štandardným rozlíšením, a to aj v HD s vysokou komprimáciou, rozpoznajú a potlačia, takže obraz bude čistý a ostrý ako britva.