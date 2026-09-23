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Tento produkt už nie je dostupný

5000 seriesFull HD LED TV

47PFK5199/12

Full HD LED TV

Každý člen vašej domácnosti si vychutná ostrý a jasný obraz LED televízora Philips série 5200 s rozlíšením Full HD. Skombinovali sme dizajn bez rámu s funkciou Ambilight, aby sme rozšírili a prehĺbili váš divácky zážitok.

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TV brand claim gold

99,91 % ľudí, ktorí vyskúšajú Ambilight TV, ho už nikdy nechce vrátiť. 1

s funkciou 2-stranného osvetlenia Ambilight

Full HD LED TV

  • 119 cm (47”)

  • Full HD LED TV

  • DVB-T/C/S/S2

Digital Crystal Clear: presnosť, o ktorú sa budete chcieť podeliť

Prirodzený obraz z každého zdroja vďaka technológii Digital Crystal Clear od spoločnosti Philips. Či už si chcete pozrieť obľúbenú telenovelu, správy, alebo sa s priateľmi podeliť o video – môžete si vychutnávať obraz s optimálnym kontrastom, farbou a ostrosťou.

Dizajn bez rámu: bez rámu si môžete vychutnať viac obrazu

Elegantný. Minimalistický. Diskrétny. Obrazovka bez rámu je vyrobená z vysokokvalitného skla s obrubou z výnimočne tenkého hliníka. Minimálny rám pre maximálny divácky zážitok.

100 Hz PMR pre plynulý pohyb obrazu

100 Hz PMR pre plynulý pohyb obrazu

Nič neprekoná adrenalín, ktorý prinášajú hry, rýchle tempo športových prenosov alebo akčných filmov. Práve preto je tento televízor Philips vybavený technológiou 100 Hz Perfect Motion Rate, s ktorou si môžete vychutnať dokonale plynulý obraz. A ak vám od vzrušenia poskočí srdce, obraz skákať určite nebude.

Technické špecifikácie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu. 

  1. Vyžaduje sa aktualizácia softvéru pre funkcie Pause TV a Nahrávanie na USB. Viac informácií o aktualizácii softvéru nájdete na stránke www.philips.com/TV a kliknite na podporu.

  2. Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.

  3. Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.

  4. Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.

  5. (Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.