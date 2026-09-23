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50PFT5503/12
Ultra tenký LED televízor s rozlíšením Full HD
Zdokonalená jednoduchosť prichádza na veľkoplošnú obrazovku. Televízor Philips 5500 ponúka rozlíšenie full HD, čistý zvuk a skvelý divácky zážitok. Jednoducho ho pripojte a začnite si vychutnávať vaše obľúbené televízne relácie, filmy a hry.
126 cm (50")
Picture Performance Index 200
FHD
Pixel Plus HD
Nový stĺpikový stojan bol navrhnutý tak, aby vytvoril pod televízorom priestor, v ktorom by sa normálne nachádzal štandardný stojan, čím prináša intenzívnejší divácky zážitok. Je to televízor, ktorý má sebavedomý vzhľad ako z budúcnosti.
Technológia Philips Pixel Plus HD optimalizuje kvalitu obrazu a prináša ostrý obraz s nádherným kontrastom. Či už sledujete káblovú televíziu alebo obsah z disku, môžete si vychutnať ostrejší obraz s jasnejšou bielou a hlbšou čiernou.
Na kvalite obrazu záleží. Bežné HDTV prinášajú kvalitu, no vy chcete viac. Predstavte si ostré detaily, vysoký jas, úžasný kontrast a realistické farby pre skutočne živý obraz.
Hodnotenie
Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu.
Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.
Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
(Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.
Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHs neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.