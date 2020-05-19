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Tento produkt už nie je dostupný

6700 seriesUltra tenký LED televízor Smart TV s rozl. 4K UHD

50PUS6703/12

3.6

| (97) Recenzie

Ultra tenký LED televízor Smart TV s rozl. 4K UHD

Uvoľnite sa a vychutnajte si úžasnú kvalitu rozlíšenia 4K UHD na televízore Smart TV, ktorý sa veľmi ľahko používa. Získajte okamžitý prístup k obľúbenému obsahu vďaka systému SAPHI. Jemnosť a ostrosť obrazu zasa zabezpečuje technológia Pixel Precise Ultra HD. Funkcia Ambilight všetko spája do jedného celku.

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TV brand claim gold

99,91 % ľudí, ktorí vyskúšajú Ambilight TV, ho už nikdy nechce vrátiť. 1

s 3-strannou funkciou Ambilight

Ultra tenký LED televízor Smart TV s rozl. 4K UHD

  • 126 cm (50”) Ambilight TV

  • Picture Performance Index 1100

  • HDR Plus

  • Pixel Precise Ultra HD

HDR Plus. Vylepšený kontrast, farby a ostrosť.

HDR Plus predstavuje nový štandard videa. Zdokonalením kontrastu a farieb zvyšuje úroveň zábavy v domácnosti. Vychutnajte si zmyslový zážitok, ktorý zachytáva pôvodnú sýtosť a živosť a súčasne dokonale odráža zámer tvorcu obsahu. A výsledok? Zvýšená úroveň jasu, lepší kontrast, širšie spektrum farieb a doteraz nevídané zobrazenie detailov.

Hlboké basy a krištáľovo čisté dialógy.

DTS HD optimalizuje spracovanie zvuku tým, že zachováva pôvodný zvuk. Vďaka tomu si môžete z reproduktorov vychutnať lepší zvuk s krištáľovo čistými dialógmi.

SAPHI. Inteligentný spôsob používania vášho televízora.

SAPHI. Inteligentný spôsob používania vášho televízora.

SAPHI je rýchly, intuitívny operačný systém, vďaka ktorému je používanie vášho televízora Philips Smart TV naozaj potešením. Užívajte si skvelú kvalitu obrazu a prístup jedným tlačidlom do ponuky s jasnými ikonami. Jednoducho ovládajte svoj televízor a rýchlo prejdite na obľúbené aplikácie televízora Philips Smart TV vrátane YouTube, Netflix a ďalších.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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3.6

z 5

97

Recenzie

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Pěkná televize

Televize má pěkný čistý obraz a krásné barvy. Televizi lze připojit k internetu a potom lze na televizi sledovat youtube a hybridní televizi

Výhody

Pěkný obraz, youtube, hybridní televize

Nevýhody

žádné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 6700 series 50PUS6703 Ultratenký 4K UHD LED televizor Smart

Dátum použitia 2019-11-19

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 6700 series 50PUS6703 Ultratenký 4K UHD LED televizor Smart

Dátum použitia 2019-11-19

01/10/2019

Česká republika

Česká republika

k doporučení

Za ty peníze,dobrej kup...Trošku pom alejší odezva na ovladač.Zvuk slabší,tak na zpravy.Mam soundbar,tak neřešim.Ambilight,skvěla věc.Nebolí oči,přirozenější koukání na tv..Nastaveni v pohodě..,až na ten zvuk...Hezky vypada..Doporučuju..

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 6700 series 50PUS6703 Ultratenký 4K UHD LED televizor Smart

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 6700 series 50PUS6703 Ultratenký 4K UHD LED televizor Smart

17/09/2019

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

TV 4K ambilight

Perfektní konektivita , ambilight 3 , 4K velmi dobré, rychlý procesor pro práci v domácí síti

Výhody

Poměr cena vykon

Nevýhody

Zatím nevim

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 6700 series 50PUS6703 Ultratenký 4K UHD LED televizor Smart

Dátum použitia 2018-08-17

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 6700 series 50PUS6703 Ultratenký 4K UHD LED televizor Smart

Dátum použitia 2018-08-17

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu. 

  1. Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.

  2. Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.

  3. Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.

  4. (Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.

  5. Aplikácia Philips TV Remote a príslušné funkcie sa líšia v závislosti od modelu televízora, operátora a krajiny, ako aj od modelu a operačného systému inteligentných zariadení. Podrobnosti nájdete na adrese: www.philips.com/TVRemoteapp.

  6. Ponuky aplikácie Smart TV sa líšia v závislosti od modelu televízora a krajiny. Bližšie informácie nájdete na adrese: www.philips.com/smarttv.

  7. Nahrávanie na zariadenie USB podporujú len digitálne kanály. Nahrávanie môže byť obmedzené funkciou ochrany pred kopírovaním (CI+). Môžu platiť obmedzenia pre konkrétne krajiny a kanály.

  8. Kompatibilita závisí od certifikácie Wi-Fi Miracast pre systém Android 4.2 alebo novší. Podrobnosti nájdete v dokumentácii k vášmu zariadeniu.

  9. Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHs neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.