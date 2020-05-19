Tento produkt už nie je dostupný
50PUS6703/12
Ultra tenký LED televízor Smart TV s rozl. 4K UHD
Uvoľnite sa a vychutnajte si úžasnú kvalitu rozlíšenia 4K UHD na televízore Smart TV, ktorý sa veľmi ľahko používa. Získajte okamžitý prístup k obľúbenému obsahu vďaka systému SAPHI. Jemnosť a ostrosť obrazu zasa zabezpečuje technológia Pixel Precise Ultra HD. Funkcia Ambilight všetko spája do jedného celku.
126 cm (50”) Ambilight TV
Picture Performance Index 1100
HDR Plus
Pixel Precise Ultra HD
HDR Plus predstavuje nový štandard videa. Zdokonalením kontrastu a farieb zvyšuje úroveň zábavy v domácnosti. Vychutnajte si zmyslový zážitok, ktorý zachytáva pôvodnú sýtosť a živosť a súčasne dokonale odráža zámer tvorcu obsahu. A výsledok? Zvýšená úroveň jasu, lepší kontrast, širšie spektrum farieb a doteraz nevídané zobrazenie detailov.
DTS HD optimalizuje spracovanie zvuku tým, že zachováva pôvodný zvuk. Vďaka tomu si môžete z reproduktorov vychutnať lepší zvuk s krištáľovo čistými dialógmi.
SAPHI je rýchly, intuitívny operačný systém, vďaka ktorému je používanie vášho televízora Philips Smart TV naozaj potešením. Užívajte si skvelú kvalitu obrazu a prístup jedným tlačidlom do ponuky s jasnými ikonami. Jednoducho ovládajte svoj televízor a rýchlo prejdite na obľúbené aplikácie televízora Philips Smart TV vrátane YouTube, Netflix a ďalších.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
3.6
z 5
97
Recenzie
TomasTrutnov
19/05/2020
Česká republika
Pěkná televize
Televize má pěkný čistý obraz a krásné barvy. Televizi lze připojit k internetu a potom lze na televizi sledovat youtube a hybridní televizi
Výhody
Pěkný obraz, youtube, hybridní televize
Nevýhody
žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 6700 series 50PUS6703 Ultratenký 4K UHD LED televizor Smart
Dátum použitia 2019-11-19
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 6700 series 50PUS6703 Ultratenký 4K UHD LED televizor Smart
Dátum použitia 2019-11-19
šancek
01/10/2019
Česká republika
k doporučení
Za ty peníze,dobrej kup...Trošku pom alejší odezva na ovladač.Zvuk slabší,tak na zpravy.Mam soundbar,tak neřešim.Ambilight,skvěla věc.Nebolí oči,přirozenější koukání na tv..Nastaveni v pohodě..,až na ten zvuk...Hezky vypada..Doporučuju..
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 6700 series 50PUS6703 Ultratenký 4K UHD LED televizor Smart
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 6700 series 50PUS6703 Ultratenký 4K UHD LED televizor Smart
Honza
17/09/2019
Česká republika
Overený kupujúci
TV 4K ambilight
Perfektní konektivita , ambilight 3 , 4K velmi dobré, rychlý procesor pro práci v domácí síti
Výhody
Poměr cena vykon
Nevýhody
Zatím nevim
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 6700 series 50PUS6703 Ultratenký 4K UHD LED televizor Smart
Dátum použitia 2018-08-17
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 6700 series 50PUS6703 Ultratenký 4K UHD LED televizor Smart
Dátum použitia 2018-08-17
Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu.
Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.
Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
(Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.
Aplikácia Philips TV Remote a príslušné funkcie sa líšia v závislosti od modelu televízora, operátora a krajiny, ako aj od modelu a operačného systému inteligentných zariadení. Podrobnosti nájdete na adrese: www.philips.com/TVRemoteapp.
Ponuky aplikácie Smart TV sa líšia v závislosti od modelu televízora a krajiny. Bližšie informácie nájdete na adrese: www.philips.com/smarttv.
Nahrávanie na zariadenie USB podporujú len digitálne kanály. Nahrávanie môže byť obmedzené funkciou ochrany pred kopírovaním (CI+). Môžu platiť obmedzenia pre konkrétne krajiny a kanály.
Kompatibilita závisí od certifikácie Wi-Fi Miracast pre systém Android 4.2 alebo novší. Podrobnosti nájdete v dokumentácii k vášmu zariadeniu.
Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHs neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.