Zažite lepší kontrast, farby a lepšiu ostrosť vďaka technológii HDR Plus

Technológia High Dynamic Range Plus prináša revolúciu do sveta domácej zábavy. Zažite dobrodružnú cestu pre vaše zmysly vďaka pokročilému výpočtovému výkonu. Vnímajte bohatstvo a život v zobrazenom obsahu presne tak, ako to zamýšľal jeho tvorca. Pripravte sa na zážitok z jasnejších svetlých oblastí, vyššieho kontrastu, širšieho rozsahu farieb a detailov ako nikdy predtým.