Jednoduché pripojenie k inteligentným domácim sieťam a hlasovým asistentom.

Bezproblémová kompatibilita so systémami Matter a Control4 znamená, že zariadenie The One môžete ľahko integrovať do existujúcej inteligentnej domácej siete. Ak chcete televízor ovládať hlasom, môžete tiež stlačiť tlačidlo Alexa na diaľkovom ovládači a požiadať Alexu. Alebo požiadajte Google prostredníctvom zariadení podporujúcich službu Google Assistant.