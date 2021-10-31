Tento produkt už nie je dostupný
Podeľte sa o spomienky
Koľko digitálnych obrázkov sa skrýva vo vašom počítači? Prezerajte, zdieľajte, organizujte a znova prežite svoje spomienky s fotografickým rámom Philips PhotoFrame™, pomocou ktorého sa najjednoduchšie podelíte so spomienkami, pretože zobrazí digitálne fotografie vo fantastickej kvalite - bez počítača.
17,8 cm (7") LCD
Pomer strán 16:9
USB konektor na jednoduché prezeranie a zdieľanie fotografií uložených na jednotke USB Flash.
Je to efekt prezentácie - zobrazenie fotografií vo forme koláže, pri ktorom sa automaticky a náhodne spolu zostavujú rôzne fotografie, aby nevznikali nepekné okraje, ktoré sa zvyknú objavovať pri fotografiách menších ako veľkosť obrazovky.
RadiantColor je exkluzívna technológia spoločnosti Philips na zobrazenie menších fotografií v optimálnom pomere strán 4:3 tým, že rozšíri farby na okraji fotografií, ktoré nepokrývajú celú obrazovku, až po okraj obrazovky, čím odstráni čierne okraje a skreslenie spôsobené pomerom strán.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
4.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Stringer
31/10/2021
Україна
Чудова фоторамка
Простий та універсальний дизайн, металева підніжка, підтримка карт пам'яті та флешек. Непоганий дисплей.
Výhody
Ціна, дизайн, можливість як ставити горизонтально/веритально так і кріпити на стіну.
Nevýhody
Не вистачає довжини дрота живлення. Маленька роздільна здатність фото (800х600).
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 8FF3FPW PhotoFrame
Dátum použitia 2019-10-31
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 8FF3FPW PhotoFrame
Dátum použitia 2019-10-31