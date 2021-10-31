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Tento produkt už nie je dostupný

PhotoFrame

7FF3FPW/00

4

| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

Podeľte sa o spomienky

Koľko digitálnych obrázkov sa skrýva vo vašom počítači? Prezerajte, zdieľajte, organizujte a znova prežite svoje spomienky s fotografickým rámom Philips PhotoFrame™, pomocou ktorého sa najjednoduchšie podelíte so spomienkami, pretože zobrazí digitálne fotografie vo fantastickej kvalite - bez počítača.

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Podeľte sa o spomienky

  • 17,8 cm (7") LCD

  • Pomer strán 16:9

Zobrazenie fotografií z jednotky USB Flash bez počítača

USB konektor na jednoduché prezeranie a zdieľanie fotografií uložených na jednotke USB Flash.

Zabávajte sa s kolážami: zobrazte niekoľko fotografií v jednom zobrazení

Je to efekt prezentácie - zobrazenie fotografií vo forme koláže, pri ktorom sa automaticky a náhodne spolu zostavujú rôzne fotografie, aby nevznikali nepekné okraje, ktoré sa zvyknú objavovať pri fotografiách menších ako veľkosť obrazovky.

Pridajte nový vzhľad starým spomienkam s technológiou RadiantColor

RadiantColor je exkluzívna technológia spoločnosti Philips na zobrazenie menších fotografií v optimálnom pomere strán 4:3 tým, že rozšíri farby na okraji fotografií, ktoré nepokrývajú celú obrazovku, až po okraj obrazovky, čím odstráni čierne okraje a skreslenie spôsobené pomerom strán.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

5
3
2
1

31/10/2021

Україна

Україна

Чудова фоторамка

Простий та універсальний дизайн, металева підніжка, підтримка карт пам'яті та флешек. Непоганий дисплей.

Výhody

Ціна, дизайн, можливість як ставити горизонтально/веритально так і кріпити на стіну.

Nevýhody

Не вистачає довжини дрота живлення. Маленька роздільна здатність фото (800х600).

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 8FF3FPW PhotoFrame

Dátum použitia 2019-10-31

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 8FF3FPW PhotoFrame

Dátum použitia 2019-10-31

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