Prenášajte hudbu pomocou bezdrôtovej technológie AirPlay

Technológia AirPlay umožňuje prenášať celú vašu hudobnú zbierku programu iTunes do dokovacích staníc Philips Fidelio. Dokáže bezdrôtovo prehrávať obsah z programu iTunes v počítači, telefónu iPhone alebo zariadenia iPad či iPod Touch do ľubovoľného reproduktora s podporou technológie AirPlay vo vašej domácnosti. Stačí, keď pripojíte svoje reproduktory k vašej sieti Wi-Fi. Technológia AirPlay taktiež umožňuje súčasné prehrávanie na každom reproduktore v každej miestnosti. Vaše obľúbené melódie vás môžu sprevádzať, nech už prejdete do ktorejkoľvek miestnosti.