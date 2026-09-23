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Hodiny budíka

AJ110/12

Kompaktný budík

Kompaktný rádiobudík Philips poskytuje jednoduché nastavenie času, budíka a kalendára s automatickým vypínaním podsvietenia displeja LCD. Vďaka napájaniu z jednej batérie typu AA je ideálny na cestovanie. Budík s funkciou opakovania vám umožní odložiť budenie o ďalších päť minút.

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Kompaktný budík

Praktická veľkosť na jednoduché prenášanie do práce alebo pri cestovaní

Tento praktický budík ponúka funkcie presného času a budíka v kompaktnom tvare. Je dostatočne malý na to, aby sa dal položiť kdekoľvek, či už doma alebo v kancelárii. Zároveň môže byť aj vaším spoločníkom pri cestovaní.

Veľký podsvietený LCD displej pre ľahké zobrazenie v slabom svetle

Veľký podsvietený LCD displej pre ľahké zobrazenie v slabom svetle

Podsvietený displej LCD zaistí ľahké sledovanie a prevádzku pri slabom osvetlení a poskytne jasné informácie už na prvý pohľad.

Jednoduché nastavenie budíka a času

Čas a budík sa nastavujú tak jednoducho, že pri tom nepotrebujete stručnú príručku spustenia ani používateľskú príručku. Čas a budík nastavíte jednoducho podľa tlačidiel na hodvábne lesklej obrazovke rádiobudíka.

Technické špecifikácie

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