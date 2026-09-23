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AJ301DB/12
Začnite deň po svojom!
Osloboďte doma vašu prenosnú hudbu. Uložte prehrávač iPod alebo GoGear do kompaktného rádiobudíka Philips s výkonnými basmi a výkonom 12 W RMS. Vychutnajte si skvelý zvuk a začnite zostra každý deň s hudbou.
Čierna
Vychutnávajte si obľúbenú hudbu formátu MP3 počas nabíjania prehrávača iPod! Dok umožňuje pripojenie prehrávača iPod priamo k dokovaciemu zábavnému systému, takže môžete počúvať obľúbenú hudbu s vynikajúcim zvukom. Navyše počas prehrávania sa prehrávač iPod nabije, takže si môžete vychutnávať hudbu a nemusíte mať obavy, či sa vybije jeho batéria. Pomocou diaľkového ovládania môžete prechádzať, vyberať a prehrávať hudbu uloženú v prehrávači iPod. Keď je prehrávač iPod v doku, dokovací zábavný systém automaticky nabije jeho batériu.
Technológia wOOx je revolučný koncept v oblasti reproduktorov, ktorý umožňuje počuť a precítiť maximálne hlboké basy, bohatšie ako pri akomkoľvek inom audiosystéme. Špeciálne budiče reproduktorov pracujú v harmónii s basovým radiátorom wOOx a precízne ladenie medzi hlavným budičom a reproduktorom zaisťuje hladké prechody od nižších-stredných až po vysoké frekvencie. Dvojité tlmenie a úplne symetrická dvojitá konštrukcia produkuje nízky a jasný podklad bez badateľného skreslenia. Vďaka plnému výkonu skrinky reproduktora poskytuje wOOx výnimočne hlboký a dynamický bas, aby skutočne zosilnil pôsobenie hudby.
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