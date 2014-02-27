Tento produkt už nie je dostupný
Ľahučké prebúdzanie
Vaše dieťa môže prebúdzať jeho obľúbený zvuk či hlas z rádiobudíka Philips AJ3138/12. Vymeniteľné krúžky a tlačidlá mu dodávajú osobný charakter a časovač zdriemnutia umožní naprogramovať budík bez potreby meniť jeho nastavenia.
Nahrávateľný budík
Časovač zdriemnutia
Farebné krúžky a tlačidlá
Napájané z batérií alebo zo siete
Početné štúdie preukázali, že pre zdravie je veľmi prospešné krátke zdriemnutie cez deň. Časovač zdriemnutia vám pomôže nadobudnúť tento zdravý zvyk – umožní vám krátko si zdriemnuť bez obáv, že by ste zaspali alebo museli znova prestavovať budík. Stačí stlačiť jedno tlačidlo a zdravo si zdriemnete 15 minút až dve hodiny, kým sa znova vrátite do pracovného dňa. Časovač zdriemnutia bude automaticky odpočítavať do nuly a v predvolenom čase zaznie bzučiak, ktorý vás zobudí.
Proti zaspatiu má tento rádiobudík Philips funkciu nastaviteľného času driemania. Keď zaznie budík a vy si budete chcieť pospať o trochu dlhšie, jednoducho raz stlačte tlačidlo opakovania a znova zaspite. O päť minút sa znova spustí budík. Ak si chcete pospať ešte dlhšie, dvakrát, resp. trikrát stlačte tlačidlo driemania a získate ďalších 10, resp. 15 minút.
Na napájanie rádia Philips môžete použiť batérie alebo priame napájanie zo siete, čo je veľmi pohodlné a praktické. Ak práve nie je k dispozícii zásuvka alebo nechcete po miestnosti ťahať dlhé káble, jednoducho na napájanie zariadenia použite batérie. A keď potrebujete nepretržité a stabilné napájanie, pripojte ho priamo k elektrickej zásuvke. Teraz môžete počúvať naozaj slobodne a kdekoľvek chcete.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
4.0
z 5
3
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
rip164
27/02/2014
Polska
Ładny i praktyczny radiobudzik.
To mój pierwszy radibudzik i uważam za udany zakup,stacje radiowe wyszukuje bez problemów,dzwięk jest zadowalający,jest mały i zgrabny,na bateriach działa tak jak na zasilaczu tylko podświetlanie wygasza się po kilku sekundach,ma ładny wygląd i czytelne cyfry brakuje tylko możliwości przyciemniania podświetlania.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AJ3138 Radiobudzik
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AJ3138 Radiobudzik
ada11
17/12/2013
Polska
fajny budzik dla dziecka, super pomysł z wymienną obudową
Budzik jest dość przyjazny co do użytkowania, starsze dziecko potrafić będzie bez problemu korzystać z jego funkcji. Świetna opcja zmiany elementów obudowy (błękit lub róż), co pozwala dostosować wygląd do innych elementów wyposażenia.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AJ3138 Radiobudzik
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AJ3138 Radiobudzik
Darek31
15/05/2012
Polska
Ten produkt ma oryginalny wygląd i jest praktyczny
Philips Radiobudzik AJ3138 mimo że wygląda jak zabawka jest bardzo użytecznym urządzeniem o niebanalnym wyglądzie. Jego zaletą jest prostota obsługi i jakość wykonania
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AJ3138 Radiobudzik
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AJ3138 Radiobudzik