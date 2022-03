Časovač zdriemnutia pre krátke zdriemnutie bez potreby zmeny nastavení budíka

Početné štúdie preukázali, že pre zdravie je veľmi prospešné krátke zdriemnutie cez deň. Časovač zdriemnutia vám pomôže nadobudnúť tento zdravý zvyk – umožní vám krátko si zdriemnuť bez obáv, že by ste zaspali alebo museli znova prestavovať budík. Stačí stlačiť jedno tlačidlo a zdravo si zdriemnete 15 minút až dve hodiny, kým sa znova vrátite do pracovného dňa. Časovač zdriemnutia bude automaticky odpočítavať do nuly a v predvolenom čase zaznie bzučiak, ktorý vás zobudí.