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AJ3570/12
Správajte sa ekologickejšie
Nastal čas starať sa o životné prostredie. Štýlový rádiobudík Philips AJ3570/12 vyrobený z trvalo udržateľného bambusového materiálu a súčiastok so zníženým rizikom má v úspornom režime nízku spotrebu a využíva automatický svetelný snímač, aby šetril energiou v každej sekunde.
Veľký displej
Hľadanie spôsobu, ako chrániť životné prostredie, zahŕňa kreatívne myslenie aj dôvtip. Použitie bambusu pri tomto rádiobudíku je ekologický krok, ktorý výrobku navyše dodáva štýlový vzhľad. Bambus je nielen atraktívny materiál, ale je o ňom známe, že je trvanlivejší a ľahšie obnoviteľný ako stromy. Rastie rýchlo, bez hnojív alebo pesticídov, je pripravený na zber za tri až päť rokov a každá rastlina sa dá zberať viackrát. Navyše pri spracovávaní bambusu na priemyselné účely vzniká menej škodlivín a emisií oxidu uhličitého.
Spoločnosť Philips sa rozhodla konať ekologicky, a preto sa vždy zodpovedne stavala k procesu recyklácie. Výhody recyklovania sú úžasné. Znižuje sa ňou spotreba ďalších neobnoviteľných zdrojov, ako aj zaťaženie našej už aj tak veľmi vyčerpanej planéty. Znižuje potrebu vytvárania nových spaľovní a skládok odpadov, ktoré majú nesmierne škodlivý dopad na ekosystém a životné prostredie. Tento rádiobudík je vyrobený z veľkej časti z recyklovaných materiálov. Celé puzdro je zo 100 % recyklovaných plastov, papierové tlačivá zo 100 % recyklovaného papiera a 90 % obalu je z recyklovaných materiálov.
Obmedzenie používania rizikových súčiastok je prejavom odhodlania spoločnosti Philips vytvoriť bezpečnejšie životné prostredie pre ľudí. Okrem toho, že spĺňame normu RoHS, ktorá obmedzuje použitie bežných nebezpečných chemikálií ako olovo, kadmium a ortuť, sme obmedzili aj používanie iných rizikových zložiek. Napríklad plastové súčiastky, plošné spoje, sieťový adaptér a obal výrobku neobsahujú žiadne zlúčeniny PVC ani BFR, čím minimalizujú dopad na ľudí aj na životné prostredie nielen počas doby svojej životnosti, ale dokonca aj po jej uplynutí.
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