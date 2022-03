Nízka spotreba energie prináša väčšiu úsporu

Podľa smernice Európskej komisie Ecodesign 2005/32/EC všetky elektrické výrobky dovezené do Európy budú musieť spĺňať nároky na spotrebu energie do roku 2013. Tento rádiobudík bol navrhnutý tak, aby spĺňal túto smernicu, mal zvýšenú energetickú účinnosť, celkovo nižšiu spotrebu energie a dosiahol v pohotovostnom režime spotrebu menej ako 1 W. Pre vás to znamená nižšie účty za elektrinu a možnosť zapojiť sa do starostlivosti o životné prostredie.