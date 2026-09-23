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AJ4300B/12
Začnite deň po svojom!
Zobuďte sa tým správnym spôsobom s dvomi budíkmi pre vás a vášho partnera s predvoľbami ladenia v pásme FM, takže budete môcť obaja vstávať na svoje obľúbené rádiové vysielanie alebo budíkový bzučiak. Pomocou zabudovaného portu USB nabíjajte akékoľvek mobilné zariadenie.
Digitálne ladenie FM
Dvojitý budík
Zálohovaný čas a budík
Zobuďte sa na zvuky obľúbenej rozhlasovej stanice alebo bzučiaka. Jednoducho nastavte na rádiobudíku Philips budenie, ktoré vás zobudí naposledy počúvanou rozhlasovou stanicou, alebo si vyberte budenie zvukom bzučiaka. Keď nadíde čas budenia, rádiobudík Philips sa automaticky naladí na túto rozhlasovú stanicu alebo spustí zvuk bzučiaka.
Aby ste nezaspali, rádiobudík Philips má funkciu odloženia budenia. V prípade, že sa spustí budík a vy si chcete ešte chvíľu pospať, jednoducho raz stlačte tlačidlo opakovaného budenia a znova zaspite. O deväť minút znova zaznie budík. Môžete pokračovať a každých deväť minút znova stláčať tlačidlo opakovaného budíka, až kým budík úplne nevypnete.
Audio systém Philips je vybavený dvoma časmi budenia. Jeden čas nastavte na budenie pre seba, druhý na zobudenie vášho partnera.
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