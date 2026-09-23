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Tento produkt už nie je dostupný

Rádiobudík

AJ4300B/12

Začnite deň po svojom!

Zobuďte sa tým správnym spôsobom s dvomi budíkmi pre vás a vášho partnera s predvoľbami ladenia v pásme FM, takže budete môcť obaja vstávať na svoje obľúbené rádiové vysielanie alebo budíkový bzučiak. Pomocou zabudovaného portu USB nabíjajte akékoľvek mobilné zariadenie.

Zobraziť všetky výhody

Začnite deň po svojom!

  • Digitálne ladenie FM

  • Dvojitý budík

  • Zálohovaný čas a budík

Zobuďte sa na Vaše obľúbené rádio alebo bzučiak

Zobuďte sa na Vaše obľúbené rádio alebo bzučiak

Zobuďte sa na zvuky obľúbenej rozhlasovej stanice alebo bzučiaka. Jednoducho nastavte na rádiobudíku Philips budenie, ktoré vás zobudí naposledy počúvanou rozhlasovou stanicou, alebo si vyberte budenie zvukom bzučiaka. Keď nadíde čas budenia, rádiobudík Philips sa automaticky naladí na túto rozhlasovú stanicu alebo spustí zvuk bzučiaka.

Opakovaný budík s možnosťou ďalšieho zdriemnutia

Opakovaný budík s možnosťou ďalšieho zdriemnutia

Aby ste nezaspali, rádiobudík Philips má funkciu odloženia budenia. V prípade, že sa spustí budík a vy si chcete ešte chvíľu pospať, jednoducho raz stlačte tlačidlo opakovaného budenia a znova zaspite. O deväť minút znova zaznie budík. Môžete pokračovať a každých deväť minút znova stláčať tlačidlo opakovaného budíka, až kým budík úplne nevypnete.

Dvojitý budík, ktorý zobudí vás a vášho partnera v rôznych časoch

Dvojitý budík, ktorý zobudí vás a vášho partnera v rôznych časoch

Audio systém Philips je vybavený dvoma časmi budenia. Jeden čas nastavte na budenie pre seba, druhý na zobudenie vášho partnera.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

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