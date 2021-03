Zobuďte sa so skvelým zvukom z prehrávača iPod/iPhone

Vykročte do dňa správnou nohou so svojou obľúbenou hudbou z prehrávača iPod/iPhone. Tento štíhly dokovací systém so zabudovanými reproduktormi Bass Reflex prináša bohaté, hlboké basy a silný zvuk. Ak si to želáte, zobúdzať vás môže aj rádio alebo budík s dvoma časmi budenia.