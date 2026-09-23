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Dokovacia stanica pre iPod/iPhone

AJ7040D/12

Zobuďte sa so skvelým zvukom z prehrávača iPod/iPhone

Vykročte do dňa správnou nohou so svojou obľúbenou hudbou z prehrávača iPod/iPhone. Tento štíhly dokovací systém so zabudovanými reproduktormi Bass Reflex prináša bohaté, hlboké basy a silný zvuk. Ak si to želáte, zobúdzať vás môže aj rádio alebo budík s dvoma časmi budenia.

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Zobuďte sa so skvelým zvukom z prehrávača iPod/iPhone

Dvojitý budík, ktorý zobudí vás a vášho partnera v rôznych časoch

Dvojitý budík, ktorý zobudí vás a vášho partnera v rôznych časoch

Audio systém Philips je vybavený dvoma časmi budenia. Jeden čas nastavte na budenie pre seba, druhý na zobudenie vášho partnera.

Univerzálny diaľkový ovládač pre váš systém a iPod/iPhone

Univerzálny diaľkový ovládač pre váš systém a iPod/iPhone

Pomocou univerzálneho diaľkového ovládača Philips môžete jednoducho ovládať hudobný systém Philips aj zariadenie iPod/iPhone so stovkami skladieb len jedným stlačením na diaľkovom ovládači. Táto navigácia, pri ktorej sa informácie zobrazujú podľa zoznamu prehrávaných skladieb, albumu, interpreta, žánru či skladby, umožňuje rýchly a jednoduchý pohyb po stovkách súborov. Umožňuje ovládanie jednou rukou a zaručuje jedinečný používateľský zážitok.

Dokovanie ľubovoľného zariadenia iPod/iPhone aj v jeho puzdre

Dokovanie ľubovoľného zariadenia iPod/iPhone aj v jeho puzdre

Inteligentne navrhnutý pružinový dokovací port bez námahy a bez špeciálnych adaptérov zachytí ľubovoľný prehrávač iPod alebo iPhone. Navyše funguje aj vtedy, keď je prehrávač vložený v niektorom z väčšiny ochranných puzdier – stačí vložiť iPod alebo iPhone do doku tak, ako je. Teraz si môžete vychutnávať svoju hudbu v skutočnom pohodlí.

Technické špecifikácie

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