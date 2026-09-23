Tento produkt už nie je dostupný
AJ7040D/12
Zobuďte sa so skvelým zvukom z prehrávača iPod/iPhone
Vykročte do dňa správnou nohou so svojou obľúbenou hudbou z prehrávača iPod/iPhone. Tento štíhly dokovací systém so zabudovanými reproduktormi Bass Reflex prináša bohaté, hlboké basy a silný zvuk. Ak si to želáte, zobúdzať vás môže aj rádio alebo budík s dvoma časmi budenia.
Audio systém Philips je vybavený dvoma časmi budenia. Jeden čas nastavte na budenie pre seba, druhý na zobudenie vášho partnera.
Pomocou univerzálneho diaľkového ovládača Philips môžete jednoducho ovládať hudobný systém Philips aj zariadenie iPod/iPhone so stovkami skladieb len jedným stlačením na diaľkovom ovládači. Táto navigácia, pri ktorej sa informácie zobrazujú podľa zoznamu prehrávaných skladieb, albumu, interpreta, žánru či skladby, umožňuje rýchly a jednoduchý pohyb po stovkách súborov. Umožňuje ovládanie jednou rukou a zaručuje jedinečný používateľský zážitok.
Inteligentne navrhnutý pružinový dokovací port bez námahy a bez špeciálnych adaptérov zachytí ľubovoľný prehrávač iPod alebo iPhone. Navyše funguje aj vtedy, keď je prehrávač vložený v niektorom z väčšiny ochranných puzdier – stačí vložiť iPod alebo iPhone do doku tak, ako je. Teraz si môžete vychutnávať svoju hudbu v skutočnom pohodlí.
Hodnotenie