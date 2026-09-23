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Dokovacia stanica pre iPod/iPhone

AJ7045D/12

Zobuďte sa so skvelým zvukom z prehrávača iPod/iPhone

Vykročte do dňa tou správnou nohou so svojou obľúbenou hudbou zo zariadenia iPod/iPhone s konektorom Lightning. Táto štíhla dokovacia stanica Philips so zabudovanými reproduktormi Bass Reflex prináša bohaté, hlboké basy a silný zvuk.

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s touto dokovacou stanicou

Zobuďte sa so skvelým zvukom z prehrávača iPod/iPhone

  • s konektorom Lightning

  • pre iPod/iPhone

  • FM, dvojitý budík

  • 20 W

Zvukový vstup pre jednoduché prehrávanie hudby z prenosných zariadení

Zvukový vstup pre jednoduché prehrávanie hudby z prenosných zariadení

Stačí jednoducho pripojiť a môžete si vychutnať všetku svoju hudbu z prenosných zariadení a počítačov. Jednoducho pripojte svoje zariadenie ku konektoru AUDIO-IN (3,5 mm) na systéme Philips. V prípade počítačov sa väčšinou pripája výstup pre slúchadlá. Po prepojení si môžete priamo vychutnávať celú svoju hudobnú zbierku cez systém špičkových reproduktorov. Philips jednoducho prináša lepší zvuk.

Celkový výstupný výkon 20 W RMS

Celkový výstupný výkon 20 W RMS

RMS znamená strednú kvadratickú hodnotu, čo je typické meranie zvukového výkonu, presnejšie elektrického výkonu prenášaného zo zvukového zosilňovača do reproduktora, ktorý sa meria vo wattoch. Množstvo elektrického výkonu privedeného do reproduktora a jeho citlivosť určujú dosahovaný zvukový výkon. V podstate sú zosilňovače obmedzené elektrickou energiou, ktorú dokážu zosilniť, a reproduktory elektrickou energiou, ktorú dokážu skonvertovať na zvukovú energiu bez zdeformovania zvukového signálu. Čím je wattový výkon vyšší, tým lepší zvukový výkon dosahuje reproduktor.

Jemné zobudenie pre príjemný zážitok pri prebúdzaní

Začnite svoj deň správne, zobúdzajúc sa na postupne sa zvyšujúcu hlasitosť budíka. Bežné zvuky budíka s prednastavenou hlasitosťou sú buď príliš slabé na zobudenie, alebo sú tak nepohodlne hlasné, že sa náhle zobudíte nepríjemným vytrhnutím zo sna. Zvoľte si prebúdzanie na zvuky svojej obľúbenej hudby, rádia alebo bzučiaka. Hlasitosť budíka jemného zobudenia sa postupne zvyšuje z jemne nízkej na znesiteľne vysokú, aby vás jemne prebudila.

Technické špecifikácie

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