Tento produkt už nie je dostupný
Osloboďte svoju hudbu a nabite svoj telefón s Androidom
Tento systém prehráva hudbu z telefónu využívajúceho systém Android a súčasne ho nabíja. Dokonca vás zobudí skladbami z vášho telefónu alebo rádiom. Prevezmite si bezplatnú aplikáciu s hudobnou funkciou Songbird a využite praktickú správu hudby a ďalšie jedinečné funkcie.
pre zariadenia s Androidom
Dokovacia stanica Philips FlexiDock je dokonalým riešením pre telefóny so systémom Android. Jej jedinečný dizajn umožní dômyselne pripojiť väčšinu telefónov so systémom Android – či už sa konektor na pripojenie nachádza na spodnej, bočnej alebo dokonca na hornej strane. Takáto jedinečná flexibilita je navrhnutá pre telefóny so systémom Android od rôznych výrobcov, pre ktoré neexistuje štandardná poloha konektora Micro USB. Dokovaciu stanicu môžete tiež upraviť pre umiestnenie telefónu na výšku alebo na šírku, aby sa vždy nachádzal v strede reproduktora.
Aplikácia Philips DockStudio rozširuje vaše reproduktory s dokovacou stanicou o veľké množstvo jedinečných funkcií. Môžete počúvať tisíce internetových rozhlasových staníc z celého sveta, prehľadávať svoju hudobnú zbierku a podeliť sa o to, čo práve počúvate, s priateľmi na lokalite Facebook alebo o svoje umelecké fotky na lokalite Flickr. Táto aplikácia obsahuje aj hudobnú funkciu Songbird, pomocou ktorej môžete bezproblémovo objavovať a prehrávať médiá a synchronizovať ich medzi počítačom a zariadeniami so systémom Android. V režime hodín vám aplikácia umožní nastaviť niekoľko prispôsobených hudobných budíkov a poskytne vám aktuálne informácie o počasí. Táto aplikácia je úplne zadarmo a môžete si ju prevziať z lokality Google Play.
Počúvajte všetky svoje obľúbené skladby cez reproduktor s úžasným zvukom. Tento reproduktor s dokovacou stanicou Philips prehráva hudbu z vašich zariadení so systémom Android prostredníctvom technológie Bluetooth. Jednoducho preberte bezplatnú aplikáciu Philips DockStudio a po vložení zariadenia do dokovacej stanice sa automaticky zapne Bluetooth a zariadenie sa pripojí. Teraz si už môžete vychutnať výborný zvuk v dokonalom pohodlí. Len máloktoré zariadenie vytvorí tak kvalitný zvuk.
4.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Tomo
18/08/2013
Česká republika
Dobrý výrobek, který má ale své mouchy
Výrobek je kvalitní, zpracování skvělé, ale má některé nedodělky. Především mě chybí regulace basů. Výšek je akorát, basů už na můj vkus až moc. Především poslech řeči už je nesrozumitelný, na některé hudební žánry už se nehodí. Někomu to ovšem může vyhovovat. Budík sem kupoval především kvůli internetovému rádiu. To je bohužel s aplikací DockStudio nepoužitelné. Spárování s telefonem přes bluetooth proběhne bez problémů, ovšem po připojení telefonu k WiFi pro stream rádia signál vypadne. Sítě WiFi a BT se zkrátka mezi sebou bijí. Takže pokud nemáte dostatečně rychlá mobilní data, internetové rádio si neužijete. Na podpoře Philips mi odpověděli vyhýbavě, dle mého tenhle problém nelze z jejich strany nyní vyřešit. Kdyby šel alespoň konektor miniUSB využít i pro přenos dat namísto BT, pak by problém s rušením síti odpadl. Ten lze ale využít pouze pro dobíjení. Dále nelze vložit záložní baterii. Krátký výpadek proudu do cca půl hodiny budík zvládne, při delším už čas vypadne.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AS141 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AS141 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®