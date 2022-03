Do inteligentne navrhnutej dokovacej stanice FlexiDock s funkciou nabíjania sadne každý telefón so systémom Android.

Dokovacia stanica Philips FlexiDock je dokonalým riešením pre telefóny so systémom Android. Jej jedinečný dizajn umožní dômyselne pripojiť väčšinu telefónov so systémom Android – či už sa konektor na pripojenie nachádza na spodnej, bočnej alebo dokonca na hornej strane. Takáto jedinečná flexibilita je navrhnutá pre telefóny so systémom Android od rôznych výrobcov, pre ktoré neexistuje štandardná poloha konektora Micro USB. Dokovaciu stanicu môžete tiež upraviť pre umiestnenie telefónu na výšku alebo na šírku, aby sa vždy nachádzal v strede reproduktora.