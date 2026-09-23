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Tento produkt už nie je dostupný

reproduktor s dokovacou stanicou

AS360/12

Prenášajte hudbu bezdrôtovo a nabite svoj telefón s Androidom

Tento reproduktor AS360 je nielen štýlový, ale prináša aj fantastický zvuk. Prenášajte hudbu bezdrôtovo cez Bluetooth a vychutnávajte si ju bez námahy, vložte zariadenie do doku a rýchlo ho nabite, prípadne nabite ďalšie zariadenie pomocou pripojenia USB.

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Prenášajte hudbu bezdrôtovo a nabite svoj telefón s Androidom

  • Bluetooth®

  • pre zariadenia s Androidom

  • Port USB na nabíjanie

  • 10 W, nap. z bat. alebo zo siete

Jednoduchá miniaplikácia na párovanie cez Bluetooth pre telefóny so systémom Android

Táto miniaplikácia Philips Bluetooth Audio Connect, ktorá je dostupná na lokalite Google Play, vám umožňuje jednoducho spárovať vaše mobilné zariadenie s akýmkoľvek produktom Philips s podporu pripojenia Bluetooth a pripojiť sa k nemu. Po spárovaní ho môžete premenovať a zmeniť ikony. Táto miniaplikácia podporuje viacero zvukových zariadení Philips s pripojením Bluetooth naraz, vďaka čomu môžete medzi nimi jednoducho prepínať. Stačí ťuknutím vybrať požadované zariadenie Philips s pripojením Bluetooth a spustiť prúdový prenos.

Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy

Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy

Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z basov z kompaktného systému reproduktorov. Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je akusticky zladený s reproduktorom, aby optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. Systém funguje prostredníctvom rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém kombinovaný s odozvou reproduktoru rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

Dokonale verný bezdrôtový prenos hudby Bluetooth®-aptX®

Vďaka najmodernejšej technológii sa zvuk prenášaný pomocou prúdového prenosu cez Bluetooth® dostal na úplne novú úroveň. Zvuk prenášaný prostredníctvom štandardného pripojenia Bluetooth® používa kodek SBC, ktorý je navrhnutý na základný prenos zvuku, kvôli čomu sú používatelia niekedy sklamaní a nespokojní s jeho kvalitou. Tento reproduktor Philips je však vyzbrojený technológiou vysoko verného bezdrôtového prenosu Bluetooth®-aptX®, ktorá zabezpečí bohatý, výkonný a krištáľovo čistý zvuk. Toto zariadenie Philips je kompatibilné s najnovšími smartfónmi, tabletmi a inými zariadeniami so systémom Android™ a poskytne vám kvalitu zvuku, ktorú od takéhoto zariadenia očakávate. Bezdrôtovo prehrávaná hudba ešte nikdy neznela tak dobre.

Technické špecifikácie

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