Do inteligentne navrhnutého doku FlexiDock sadne každý telefón s Androidom

Zdokonalená verzia dokovacej stanice Philips FlexiDock obsahuje konektor micro USB, ktorý je dokonale kompatibilný s akýmkoľvek telefónom so systémom Android. Do dokovacieho mechanizmu skvele zapadne akýkoľvek telefón s Androidom vďaka hladkým a zaobleným okrajom konektora, ktorý umožňuje maximálnu nastaviteľnosť. Jednoducho posuňte konektor doprava alebo doľava alebo ho otočte, čím ho prispôsobíte akejkoľvek orientácii portu micro USB na vašom telefóne. Táto bezkonkurenčná flexibilita je určená pre telefóny so systémom Android od rôznych výrobcov, pre ktoré neexistuje štandardná poloha konektora Micro USB.