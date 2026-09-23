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AS360/12
Prenášajte hudbu bezdrôtovo a nabite svoj telefón s Androidom
Tento reproduktor AS360 je nielen štýlový, ale prináša aj fantastický zvuk. Prenášajte hudbu bezdrôtovo cez Bluetooth a vychutnávajte si ju bez námahy, vložte zariadenie do doku a rýchlo ho nabite, prípadne nabite ďalšie zariadenie pomocou pripojenia USB.
Bluetooth®
pre zariadenia s Androidom
Port USB na nabíjanie
10 W, nap. z bat. alebo zo siete
Táto miniaplikácia Philips Bluetooth Audio Connect, ktorá je dostupná na lokalite Google Play, vám umožňuje jednoducho spárovať vaše mobilné zariadenie s akýmkoľvek produktom Philips s podporu pripojenia Bluetooth a pripojiť sa k nemu. Po spárovaní ho môžete premenovať a zmeniť ikony. Táto miniaplikácia podporuje viacero zvukových zariadení Philips s pripojením Bluetooth naraz, vďaka čomu môžete medzi nimi jednoducho prepínať. Stačí ťuknutím vybrať požadované zariadenie Philips s pripojením Bluetooth a spustiť prúdový prenos.
Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z basov z kompaktného systému reproduktorov. Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je akusticky zladený s reproduktorom, aby optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. Systém funguje prostredníctvom rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém kombinovaný s odozvou reproduktoru rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.
Vďaka najmodernejšej technológii sa zvuk prenášaný pomocou prúdového prenosu cez Bluetooth® dostal na úplne novú úroveň. Zvuk prenášaný prostredníctvom štandardného pripojenia Bluetooth® používa kodek SBC, ktorý je navrhnutý na základný prenos zvuku, kvôli čomu sú používatelia niekedy sklamaní a nespokojní s jeho kvalitou. Tento reproduktor Philips je však vyzbrojený technológiou vysoko verného bezdrôtového prenosu Bluetooth®-aptX®, ktorá zabezpečí bohatý, výkonný a krištáľovo čistý zvuk. Toto zariadenie Philips je kompatibilné s najnovšími smartfónmi, tabletmi a inými zariadeniami so systémom Android™ a poskytne vám kvalitu zvuku, ktorú od takéhoto zariadenia očakávate. Bezdrôtovo prehrávaná hudba ešte nikdy neznela tak dobre.
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