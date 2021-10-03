AUT2015/10
Hlboká filtrácia reverznou osmózou, okamžite
Vďaka špičkovej technológii filtrácie reverznou osmózou ponúka tento 3-stupňový filtračný systém hlbokú filtráciu častíc s veľkosťou len 0,0001 mikrónov. Membrána 400 GPD RO umožňuje okamžitú filtráciu s prietokom 1,05 L/min. Inteligentná kontrolka vás upozorní na potrebu výmeny filtra.Zobraziť všetky výhody
3-stupňový filtračný systém filtruje širokú škálu znečisťujúcich látok pre vynikajúci a dlhotrvajúci výkon. Filter CP redukuje veľké častice a absorbuje chlór, pesticídy a chemikálie. Následne filter RO odstraňuje úplne rozpustené pevné látky vo vode. Až 99,999 %-né odstránenie baktérií, 99,999 %-né odstránenie vírusov, 99,99 %-né odstránenie olova, 99 %-né odstránenie pesticídov, 99 %-né odstránenie chemikálií, 99 %-né odstránenie tvrdosti vody.*
Hlboká filtrácia reverznou osmózou účinne odstraňuje znečisťujúce látky až do veľkosti 0,0001 mikróna, čo vám prináša absolútnu istotu o kvalite vody, ktorú pijete.
Membrána s reverznou osmózou 400 GPD (galónov za deň) umožňuje rýchly prietok 1,05 l/min, vďaka čomu si môžete vychutnať vodu s čistou chuťou za pár sekúnd.
Dizajn bez nádrže zaisťuje, že každá kvapka vody je čerstvo prefiltrovaná na požiadanie, čím sa znižuje riziko sekundárneho znečistenia. Kompaktná veľkosť uvoľňuje miesto v úložnom priestore pod umývadlom.
K dispozícii je režim mikrofiltrácie a režim filtrácie RO. V režime mikrofiltrácie voda prechádza len cez filter CP. Nečistoty sa redukujú a minerály sa zachovajú. Žiadna odtoková voda. V režime čistenia RO voda prechádza cez filter CP aj filter RO. Voda sa prečistí a dosahuje absolútnu čistotu.
Minimálny počet potrubí a pripojení na inštaláciu systému na úplnom začiatku. Jednoduchá a hygienická výmena filtra vďaka systému QuickTwist bez potreby ďalších nástrojov a čistenia.
Indikátor životnosti elektronických filtrov automaticky pripomína výmenu filtra výpočtom skutočnej filtrácie vody. Včasná výmena filtra pomáha zabezpečiť konzistentný výkon filtrácie.
Vďaka výnimočnému pomeru vody filtrovanej RO a odpadovej vody (až 1,5 : 1) náš systém šetrí vodu až o 350 % v porovnaní s tradičným systémom RO.** Táto vysoká účinnosť filtrácie prispieva k nižším účtom za vodu a menšiemu úniku vody do odtoku.
Filtre s dlhou životnosťou šetria vaše výdavky na vodu Filter RO: kapacita filtrácie až 11 000 l a životnosť až 36 mesiacov Filter PC: kapacita filtrácie až 6 000 l a životnosť až 12 mesiacov
Detektor monitoruje úniky vody a v málo pravdepodobnom prípade úniku naň automaticky upozorní a preruší prívod vody.
Vďaka inteligentnej funkcii automatického preplachovania sa filtračný výkon membrány s reverznou osmózou udržiava bez námahy.
Filtrovací výkon
Špecifikácie filtra
Všeobecné špecifikácie
Bezpečnostné konfigurácie
