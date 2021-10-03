Exkluzívna zľava: 20 % na všetko s kódom VIKEND20 – len teraz! Zobraziť
    Systém filtrácie vody pod umývadlom

    AUT2015/10

    Hlboká filtrácia reverznou osmózou, okamžite

    Vďaka špičkovej technológii filtrácie reverznou osmózou ponúka tento 3-stupňový filtračný systém hlbokú filtráciu častíc s veľkosťou len 0,0001 mikrónov. Membrána 400 GPD RO umožňuje okamžitú filtráciu s prietokom 1,05 L/min. Inteligentná kontrolka vás upozorní na potrebu výmeny filtra.

    Systém filtrácie vody pod umývadlom

    Hlboká filtrácia reverznou osmózou, okamžite

    Dizajn 400 GPD bez nádrže.

    • 3-stupňová filtrácia reverznou osmózou
    • 400 GPD* bez nádrže
    • Režimy dvojitej filtrácie
    • Inteligentný indikátor
    Pokročilá viacstupňová filtrácia pre vynikajúci výkon

    Pokročilá viacstupňová filtrácia pre vynikajúci výkon

    3-stupňový filtračný systém filtruje širokú škálu znečisťujúcich látok pre vynikajúci a dlhotrvajúci výkon. Filter CP redukuje veľké častice a absorbuje chlór, pesticídy a chemikálie. Následne filter RO odstraňuje úplne rozpustené pevné látky vo vode. Až 99,999 %-né odstránenie baktérií, 99,999 %-né odstránenie vírusov, 99,99 %-né odstránenie olova, 99 %-né odstránenie pesticídov, 99 %-né odstránenie chemikálií, 99 %-né odstránenie tvrdosti vody.*

    Hlboká filtrácia reverznou osmózou až do 0,0001 mikróna

    Hlboká filtrácia reverznou osmózou až do 0,0001 mikróna

    Hlboká filtrácia reverznou osmózou účinne odstraňuje znečisťujúce látky až do veľkosti 0,0001 mikróna, čo vám prináša absolútnu istotu o kvalite vody, ktorú pijete.

    Rýchly prietok 1,05 l/min s 400 GPD s reverznou osmózou

    Rýchly prietok 1,05 l/min s 400 GPD s reverznou osmózou

    Membrána s reverznou osmózou 400 GPD (galónov za deň) umožňuje rýchly prietok 1,05 l/min, vďaka čomu si môžete vychutnať vodu s čistou chuťou za pár sekúnd.

    Každá kvapka je čerstvo prefiltrovaná a šetrí priestor

    Každá kvapka je čerstvo prefiltrovaná a šetrí priestor

    Dizajn bez nádrže zaisťuje, že každá kvapka vody je čerstvo prefiltrovaná na požiadanie, čím sa znižuje riziko sekundárneho znečistenia. Kompaktná veľkosť uvoľňuje miesto v úložnom priestore pod umývadlom.

    Dvojitý výstup vody na pitie a umývanie

    Dvojitý výstup vody na pitie a umývanie

    K dispozícii je režim mikrofiltrácie a režim filtrácie RO. V režime mikrofiltrácie voda prechádza len cez filter CP. Nečistoty sa redukujú a minerály sa zachovajú. Žiadna odtoková voda. V režime čistenia RO voda prechádza cez filter CP aj filter RO. Voda sa prečistí a dosahuje absolútnu čistotu.

    Rýchla inštalácia a výmena filtra

    Rýchla inštalácia a výmena filtra

    Minimálny počet potrubí a pripojení na inštaláciu systému na úplnom začiatku. Jednoduchá a hygienická výmena filtra vďaka systému QuickTwist bez potreby ďalších nástrojov a čistenia.

    Indikátor životnosti filtra včas pripomenie výmenu filtra

    Indikátor životnosti filtra včas pripomenie výmenu filtra

    Indikátor životnosti elektronických filtrov automaticky pripomína výmenu filtra výpočtom skutočnej filtrácie vody. Včasná výmena filtra pomáha zabezpečiť konzistentný výkon filtrácie.

    Pomer odtokovej vody 1,5 : 1

    Pomer odtokovej vody 1,5 : 1

    Vďaka výnimočnému pomeru vody filtrovanej RO a odpadovej vody (až 1,5 : 1) náš systém šetrí vodu až o 350 % v porovnaní s tradičným systémom RO.** Táto vysoká účinnosť filtrácie prispieva k nižším účtom za vodu a menšiemu úniku vody do odtoku.

    Filtre s dlhou životnosťou šetria vaše výdavky na vodu

    Filtre s dlhou životnosťou šetria vaše výdavky na vodu

    Filtre s dlhou životnosťou šetria vaše výdavky na vodu Filter RO: kapacita filtrácie až 11 000 l a životnosť až 36 mesiacov Filter PC: kapacita filtrácie až 6 000 l a životnosť až 12 mesiacov

    Detektor únikov pre väčšiu bezpečnosť

    Detektor únikov pre väčšiu bezpečnosť

    Detektor monitoruje úniky vody a v málo pravdepodobnom prípade úniku naň automaticky upozorní a preruší prívod vody.

    Optimálny výkon s automatickým preplachovaním membrány

    Optimálny výkon s automatickým preplachovaním membrány

    Vďaka inteligentnej funkcii automatického preplachovania sa filtračný výkon membrány s reverznou osmózou udržiava bez námahy.

    Technické špecifikácie

    • Filtrovací výkon

      Presnosť filtra
      0,0001 mikróna
      Zníženie obsahu chlóru
      Áno
      Redukcia baktérií
      až do 99,999 %
      Redukcia pesticídov
      až do 99,9 %
      Zníženie tvrdosti vody
      Áno
      Redukcia zakalenia
      Áno
      Redukcia VOC
      Áno
      Redukcia vírusov
      až do 99,99 %
      Redukcia ťažkých kovov
      až do 99 %
      Redukcia chemických látok
      až do 99 %
      Redukcia sedimentu
      Áno

    • Špecifikácie filtra

      Filtračná kapacita
      • RO: 11 000 l
      • CP: 6 000 l
      Materiál filtra
      • Membrána 400GPD RO
      • Sedimentový a uhlíkový blok
      Životnosť filtra
      • Filter CP: 6 – 12 mesiacov
      • Filter RO: 24 – 36 mesiacov

    • Všeobecné špecifikácie

      Rozmer výrobku
      134*392*393  mm
      Kapacita nádoby na vodu
      N
      Vstupná teplota vody
      5 – 38  °C
      Prietok (l/min)
      1,05 l/min
      Použiteľný pracovný tlak
      0,1 ~ 0,4 Mpa
      Pomer odtokovej vody
      1,5 : 1
      Dvojité vývody vody
      Áno
      Príkon
      65 W

    • Bezpečnostné konfigurácie

      Pripomenutie výmeny filtra
      Áno
      Detektor únikov
      Áno
      Automatické preplachovanie
      Áno

    Badge-D2C

    Získajte podporu pre tento produkt

    Nájdite tipy k produktom, časté otázky, používateľské príručky a informácie o bezpečnosti a zhode.

    • Testované spoločnosťou SGS v laboratórnych podmienkach.
    • * Testované v internom laboratóriu.
    • ** Za predpokladu 10 l/deň. Skutočná životnosť filtra závisí od denného používania a kvality miestnej vody z vodovodu.

