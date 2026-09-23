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AWP261/10
Čistá voda pripravená s ľahkosťou
Vďaka viacstupňovému ultrafiltračnému systému tento náhradný filter znižuje obsah chlóru, drobného znečistenia, mikroplastov a odstraňuje až 99,9 % baktérií* pre zdravú a chutnú pitnú vodu, pričom zachováva prospešné minerály.
V snahe vyhnúť sa sekundárnemu znečisteniu je likvidácia jednodielneho filtra po jeho použití pohodlná a bezpečná.
3-stupňový ultrafiltračný systém pozostáva z netkanej tkaniny, granulovaného aktívneho uhlíka a membrány z dutých vlákien, vďaka čomu účinne znižuje obsah chlóru, pesticídov, chemikálií a odstraňuje až 99,9 % baktérií*. Redukuje aj častice menšie ako 0,01 mikrónov vrátane mikroplastov pri súčasnom zachovaní prospešných minerálov, čím zaručí krištáľovo čistú a chutnú vodu.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
Hodnotenie
Na základe výsledkov testov medzinárodnej testovacej a certifikačnej agentúry BV, ktoré boli vykonané v laboratórnych podmienkach.