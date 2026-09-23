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Tento produkt už nie je dostupný

Kazeta filtra

AWP261/10

Čistá voda pripravená s ľahkosťou

Vďaka viacstupňovému ultrafiltračnému systému tento náhradný filter znižuje obsah chlóru, drobného znečistenia, mikroplastov a odstraňuje až 99,9 % baktérií* pre zdravú a chutnú pitnú vodu, pričom zachováva prospešné minerály.

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Ultrafiltračný systém odstraňuje 99,9 % baktérií

Čistá voda pripravená s ľahkosťou

Jednodielny filter po použití jednoducho zlikvidujte.

V snahe vyhnúť sa sekundárnemu znečisteniu je likvidácia jednodielneho filtra po jeho použití pohodlná a bezpečná.

Účinne odstraňuje až 99,9 % baktérií

3-stupňový ultrafiltračný systém pozostáva z netkanej tkaniny, granulovaného aktívneho uhlíka a membrány z dutých vlákien, vďaka čomu účinne znižuje obsah chlóru, pesticídov, chemikálií a odstraňuje až 99,9 % baktérií*. Redukuje aj častice menšie ako 0,01 mikrónov vrátane mikroplastov pri súčasnom zachovaní prospešných minerálov, čím zaručí krištáľovo čistú a chutnú vodu.

Technické špecifikácie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe výsledkov testov medzinárodnej testovacej a certifikačnej agentúry BV, ktoré boli vykonané v laboratórnych podmienkach.