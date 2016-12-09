Tento produkt už nie je dostupný
BDM3490UC/00
34" / 86,7 cm
WQHD (3440 x 1440)
Stolové monitory ponúkajú osobný používateľský zážitok, ktorému tento zaoblený dizajn veľmi dobre vyhovuje. Zaoblená obrazovka zabezpečuje príjemný a pritom jemný efekt ponorenia, ktorý sa zameriava na vás uprostred vášho pracovného stola.
Nové obrazovky Philips majú výnimočne úzky rám, ktorý spôsobuje len minimálne rušenie a poskytuje maximálnu pozorovaciu plochu. Tento dizajn je veľmi vhodný na používanie viacerých displejov alebo spojených displejov pri hraní, grafickom dizajne a profesionálnych aplikáciách. S výnimočne úzkym rámom budete mať pocit, že používate jeden veľký displej.
Tieto displeje Philips sú vybavené funkciami CrystalClear, UltraWide Quad HD 3440 x 1440 pixelov pre krištáľovo čistý obraz. Vďaka vysoko výkonným panelom – s veľkokapacitným počtom pixelov a širokým uhlom zobrazenia 178/178 týchto nových displejov – obraz a grafika ožijú. Ultraširoký formát 21:9 umožňuje zvýšenie produktivity vďaka väčšiemu priestoru na porovnávanie obsahu vedľa seba a lepšiemu zobrazeniu stĺpcov tabuľky. Či už ste náročný profesionál, ktorý vyžaduje extrémne podrobné informácie pre riešenia CAD-CAM, alebo finančný mág pracujúci s obrovskými tabuľkami, displeje od spoločnosti Philips vám vždy zaručia krištáľovo čistý obraz.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Bill22
09/12/2016
Polska
Overený kupujúci
prawie doskonaly
Bylby doskonaly gdyby nie slabe i niewygodne oprogramownie. Tylko jedno okienko PIP bez możliwości swobodnej edycji miejsca, wielkości w pionie i w poziomie. Brak pilota. Mimo to polecam!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Brilliance BDM3490UC Monitor LCD Curved UltraWide
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Brilliance BDM3490UC Monitor LCD Curved UltraWide
Polomer oblúka zakrivenia obrazovky v mm
Tento displej Philips má certifikáciu MHL. Ak sa však vaše zariadenie nepripojí alebo nefunguje správne, pozrite si najčastejšie otázky o vašom zariadení alebo požiadajte o pomoc priamo jeho výrobcu. Kvôli pravidlám výrobcu vášho zariadenia môže byť potrebné zakúpiť si konkrétny kábel alebo adaptér MHL od tohto výrobcu, aby zariadenie fungovalo
Vyžaduje voliteľné mobilné zariadenie s certifikáciou MHL a kábel MHL (nie sú súčasťou balenia). Informácie o kompatibilite vám poskytne predajca vášho zariadenia MHL.
Úspora ErP v pohotovostnom režime/vypnutom stave neplatí pre funkciu nabíjania cez pripojenie MHL
Úplný zoznam zariadení s podporou technológie MHL nájdete na adrese www.mhlconsortiun.org
Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse