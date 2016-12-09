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  • Energy Label Europe C
    Široké, krásne a s zaoblené
  • Široké, krásne a s zaoblené
  • Široké, krásne a s zaoblené
  • Široké, krásne a s zaoblené
  • Energy Label Europe C
    Široké, krásne a s zaoblené
  • Široké, krásne a s zaoblené
  • Široké, krásne a s zaoblené
  • Široké, krásne a s zaoblené

Tento produkt už nie je dostupný

BrillianceZaoblená LCD obrazovka UltraWide

BDM3490UC/00

5
| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt
Široké, krásne a s zaoblené
Mierne zaoblená obrazovka Philips Brilliance Curved UltraWide vás vnesie do centra pracovnej plochy a pripraví vám skutočne hlboký zážitok ako nikdy predtým.
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Inšpirované svetom okolo nás

Široké, krásne a s zaoblené

  • 34" / 86,7 cm

  • WQHD (3440 x 1440)

Zaoblený dizajn obrazovky pre hlbší zážitok

Zaoblený dizajn obrazovky pre hlbší zážitok

Stolové monitory ponúkajú osobný používateľský zážitok, ktorému tento zaoblený dizajn veľmi dobre vyhovuje. Zaoblená obrazovka zabezpečuje príjemný a pritom jemný efekt ponorenia, ktorý sa zameriava na vás uprostred vášho pracovného stola.

Sklenený panel siahajúci od okraja k okraju a úzky rám pre bezchybný vzhľad

Sklenený panel siahajúci od okraja k okraju a úzky rám pre bezchybný vzhľad

Nové obrazovky Philips majú výnimočne úzky rám, ktorý spôsobuje len minimálne rušenie a poskytuje maximálnu pozorovaciu plochu. Tento dizajn je veľmi vhodný na používanie viacerých displejov alebo spojených displejov pri hraní, grafickom dizajne a profesionálnych aplikáciách. S výnimočne úzkym rámom budete mať pocit, že používate jeden veľký displej.

Krištáľovo čistý obraz na displeji UltraWide s rozlíšením QHD 3440 x 1440 pixelov

Krištáľovo čistý obraz na displeji UltraWide s rozlíšením QHD 3440 x 1440 pixelov

Tieto displeje Philips sú vybavené funkciami CrystalClear, UltraWide Quad HD 3440 x 1440 pixelov pre krištáľovo čistý obraz. Vďaka vysoko výkonným panelom – s veľkokapacitným počtom pixelov a širokým uhlom zobrazenia 178/178 týchto nových displejov – obraz a grafika ožijú. Ultraširoký formát 21:9 umožňuje zvýšenie produktivity vďaka väčšiemu priestoru na porovnávanie obsahu vedľa seba a lepšiemu zobrazeniu stĺpcov tabuľky. Či už ste náročný profesionál, ktorý vyžaduje extrémne podrobné informácie pre riešenia CAD-CAM, alebo finančný mág pracujúci s obrovskými tabuľkami, displeje od spoločnosti Philips vám vždy zaručia krištáľovo čistý obraz.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

09/12/2016

Polska

Polska

Overený kupujúci

prawie doskonaly

Bylby doskonaly gdyby nie slabe i niewygodne oprogramownie. Tylko jedno okienko PIP bez możliwości swobodnej edycji miejsca, wielkości w pionie i w poziomie. Brak pilota. Mimo to polecam!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Brilliance BDM3490UC Monitor LCD Curved UltraWide

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Brilliance BDM3490UC Monitor LCD Curved UltraWide

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Polomer oblúka zakrivenia obrazovky v mm

  2. Tento displej Philips má certifikáciu MHL. Ak sa však vaše zariadenie nepripojí alebo nefunguje správne, pozrite si najčastejšie otázky o vašom zariadení alebo požiadajte o pomoc priamo jeho výrobcu. Kvôli pravidlám výrobcu vášho zariadenia môže byť potrebné zakúpiť si konkrétny kábel alebo adaptér MHL od tohto výrobcu, aby zariadenie fungovalo

  3. Vyžaduje voliteľné mobilné zariadenie s certifikáciou MHL a kábel MHL (nie sú súčasťou balenia). Informácie o kompatibilite vám poskytne predajca vášho zariadenia MHL.

  4. Úspora ErP v pohotovostnom režime/vypnutom stave neplatí pre funkciu nabíjania cez pripojenie MHL

  5. Úplný zoznam zariadení s podporou technológie MHL nájdete na adrese www.mhlconsortiun.org

  6. Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse