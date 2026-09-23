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BTM1360/12
Vneste silu do svojich skladieb
Počúvajte svoju digitálnu hudobnú zbierku v smartfóne cez pripojenie Bluetooth alebo prehrávajte disky MP3-CD a CD-R/RW na tomto mikrosystéme od spoločnosti Philips. Reproduktory Bass Reflex a maximálny výstupný výkon 30 W sa zaslúžia o dunivé basy a zvuk, ktorý zaplní celú miestnosť.
Bluetooth®
USB port na nabíjanie
Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je spoľahlivá aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k zariadeniam iPod/iPhone/iPad alebo iným zariadeniam s technológiou Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť svoju obľúbenú hudbu, zvuk filmov alebo hier.
Vďaka maximálnej prenosnosti súborov si môžete vychutnávať pohodlie a zábavu pri dostupnosti väčšieho množstva digitálnej hudby cez vstavané rozhranie USB Direct.
MP3 označuje „MPEG 1 Audio layer-3“. Formát MP3 je revolučná technológia kompresie, pri ktorej sa môžu veľké súbory s digitálnou hudbou až 10-násobne zmenšiť bez radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 sa stal bežným formátom kompresie zvuku používaným na webe, ktorý umožňuje rýchly a jednoduchý prenos zvukových súborov.
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