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BTM1560/12
Vneste silu do svojich skladieb
Počúvajte svoju digitálnu hudobnú zbierku v smartfóne cez pripojenie Bluetooth alebo prehrávajte disky MP3-CD a CD-R/RW na tomto mikrosystéme od spoločnosti Philips. Reproduktory Bass Reflex a maximálny výstupný výkon 30 W sa zaslúžia o dunivé basy a zvuk, ktorý zaplní celú miestnosť.
Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM
Pripojenie pomocou zvukového vstupu umožňuje priame prehrávanie súborov z prenosného prehrávača médií. Okrem toho, že vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, prináša pripojenie pomocou zvukového vstupu aj výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k zvukovému systému.
Po prvom pripojení inteligentného zariadenia je možné hudobný systém Philips kedykoľvek prebudiť z pohotovostného režimu pomocou funkcie Bluetooth tohto zariadenia. Súčasne sa taktiež aktivuje zdroj Bluetooth, vďaka čomu je spustenie prenosu hudby rýchle a jednoduché.
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