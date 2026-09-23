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Tento produkt už nie je dostupný

Hudobný mikrosystém

BTM1560/12

Vneste silu do svojich skladieb

Počúvajte svoju digitálnu hudobnú zbierku v smartfóne cez pripojenie Bluetooth alebo prehrávajte disky MP3-CD a CD-R/RW na tomto mikrosystéme od spoločnosti Philips. Reproduktory Bass Reflex a maximálny výstupný výkon 30 W sa zaslúžia o dunivé basy a zvuk, ktorý zaplní celú miestnosť.

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Vneste silu do svojich skladieb

  • Bluetooth

  • CD, MP3-CD, USB, FM

Maximálny výstupný výkon 30 W RMS

Zvukový vstup na prehrávanie hudby z prenosných zariadení

Zvukový vstup na prehrávanie hudby z prenosných zariadení

Pripojenie pomocou zvukového vstupu umožňuje priame prehrávanie súborov z prenosného prehrávača médií. Okrem toho, že vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, prináša pripojenie pomocou zvukového vstupu aj výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k zvukovému systému.

Vždy zapnutý pohotovostný režim Bluetooth pre jednoduché pripojenie

Vždy zapnutý pohotovostný režim Bluetooth pre jednoduché pripojenie

Po prvom pripojení inteligentného zariadenia je možné hudobný systém Philips kedykoľvek prebudiť z pohotovostného režimu pomocou funkcie Bluetooth tohto zariadenia. Súčasne sa taktiež aktivuje zdroj Bluetooth, vďaka čomu je spustenie prenosu hudby rýchle a jednoduché.

Technické špecifikácie

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