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Tento produkt už nie je dostupný

Hudobný mikrosystém

BTM2056/12

Zvuk, ktorý vášmu domovu pristane

Prehrávajte doma svoju hudbu z prenosných prehrávačov nahlas. Tento hudobný mikrosystém Philips obsahuje pripojenie USB Direct a konektor MP3-link. Tento zvukový systém podporuje bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth, čím zaručuje hudobný pôžitok bez zbytočných komplikácií.

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Posadnutí zvukom

Zvuk, ktorý vášmu domovu pristane

  • Bluetooth

Výsuvné predné dvierka ovládané motorčekom dodajú štýl a eleganciu

Výsuvné predné dvierka ovládané motorčekom dodajú štýl a eleganciu

Motorom ovládané zasúvacie predné dvierka dodávajú ešte viac honosnosti do moderného dizajnu tohto systému. Keď sa rozhodnete pre zmenu hudobnej zbierky, štýlové a zároveň funkčné dvierka na uloženie disku sa po stlačení tlačidla zasúvajú vertikálne nahor a nadol. Len sa v pokoji usaďte a vychutnajte si mohutný zvukový prednes pri sledovaní prehrávania disku cez priehľadné okienko.

Možnosť upevnenia na stenu umožňuje flexibilné umiestnenie

Možnosť upevnenia na stenu umožňuje flexibilné umiestnenie

Audio systém Philips, dokonalá kombinácia štíhleho a všestranného dizajnu, je inteligentne navrhnutý tak, aby hladko zapadol do vášho životného priestoru. Základom tohto audio systému je stojan, takže systém bude bezpečne a dobre spočívať na akejkoľvek poličke či skrinke. Pri montáži na stenu máte rovnakú flexibilitu ako pri voľne stojacom stojane.

USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA

USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA

Vďaka režimu USB Direct stačí jednoducho pripojiť zariadenie USB k portu USB na zariadení Philips a vaša digitálna hudba sa bude prehrávať priamo z daného zariadenia Philips.

Technické špecifikácie

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