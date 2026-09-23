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Tento produkt už nie je dostupný

Hudobný mikrosystém

BTM2360/12

Vneste silu do svojich skladieb

Počúvajte celú svoju digitálnu hudobnú zbierku v smartfóne cez pripojenie Bluetooth alebo prehrávajte disky MP3-CD a CD-R/RW na mikrosystéme od spoločnosti Philips. Reproduktory Bass Reflex a maximálny výstupný výkon 70 W sa zaslúžia o výkonný zvuk.

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Vneste silu do svojich skladieb

  • Bluetooth®

  • USB port na nabíjanie

Prehrávajte hudbu bezdrôtovo cez Bluetooth™ z vášho smartfónu

Prehrávajte hudbu bezdrôtovo cez Bluetooth™ z vášho smartfónu

Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je spoľahlivá aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k zariadeniam iPod/iPhone/iPad alebo iným zariadeniam s technológiou Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť svoju obľúbenú hudbu, zvuk filmov alebo hier.

USB Direct pre jednoduché prehrávanie hudby vo formáte MP3

USB Direct pre jednoduché prehrávanie hudby vo formáte MP3

Vďaka maximálnej prenosnosti súborov si môžete vychutnávať pohodlie a zábavu pri dostupnosti väčšieho množstva digitálnej hudby cez vstavané rozhranie USB Direct.

Maximálny výstupný výkon 70 W RMS

Technické špecifikácie

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